最新家族面貌上身 第四代 Buick LaCrosse 正式亮相

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全新一代 Buick LaCrosse 正式登場。在外型設計上，全新 LaCrosse 承襲了 PURE Design 設計語彙，同時導入品牌最新的廠徽，在車頭方面取消傳統水箱護罩設計，於前保桿上整合尺寸相當大的橫幅式進氣壩，視覺衝擊力相當強烈，同時內部也有主動是進氣格柵的功能。頭燈組則改為飛翼式設計，上方為日行燈，下方則為遠近光燈組，整體的感受較現行款前衛許多。在最頂級的 Avenir 豪華車型方面，則有專屬帝王藍烤漆，並配有星耀鍍鉻飾條、Matrix LED主動式矩陣大燈以及迎賓感應功能（包括流光禮賓燈光秀、光感應門把手）等。車身尺寸方面，其長寬高分別為 4,996mm x 1,866mm x 1,472mm，軸距為 2,905mm。車尾部分配有整合於行李廂蓋上的鴨尾設計，下方搭配貫穿式 LED 尾燈以及雙邊單出排氣尾管，營造出較為動感的氣息。
進到車內，LaCrosse 的中控台佈局將延續稍早發表的 Electra E5，選用30 吋以上的 OLED 曲面螢幕構成，具有超高的 6K 解析度，而車內也透過迴旋鏢形車門把手、皮質包覆的儀表板，以及具備智能手機無線充電板的懸浮式中央鞍座，搭配車內氣氛燈營造出美式中大型房車應有的豪華感。同時在 Avenir 車型上還擁有專屬的藍田生玉雙色內裝，與外觀相呼應。座椅鋪陳部分，原廠提供了 Moli高級真皮包覆，前後排座墊長度分別達到同級領先的 505mm 和 482mm，Avenir車型前後排座椅均擁有3段調節加熱、3段通風及按摩功能，同時還有後座調整副駕位置的控制功能。
動力表現上，根據目前工信部公開的資料顯示，新一代 Buick LaCrosse 將搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，搭配 9 速自排變速系統，最大馬力可發揮 169kW (226hp)。
Buick LaCrosse車系曾在 2006 年導入國產，以國產車的身分進軍國產大型房車市場，初期規劃了 2.4 升和 3.0 升兩款動力選項，並且擁有同級當中最大的車身尺碼，成為市場當中少數純美式房車的產品。