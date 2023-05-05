空間最大化 LEVC 推出全新 SOA 電動車平台

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LEVC 倫敦電動車公司近日推出全新自主開發的 SOA 電動車平台，強調空間的靈活運用及多元性。LEVC自 1908 年製造了世界上第一輛專用計程車後，逐步發展成高級計程車服務品牌。而在 2013年由中國大陸吉利汽車集團收購後，目前已經累計投入超 5 億英鎊，來推動LEVC由計程車製造商轉型為新能源製造商。
本次LEVC發表的全新純電 SOA 架構，主要是強化車輛空間的運用，以把空間還給用戶用戶為概念出發，透過 ODP 平整化中置技術、尾部下沉式、大平面地板等設計，讓車內的空間占比率突破 75%，車內的座椅滑軌長度可達 1.9米，可高度自由定義車內的空間規劃與應用。而官方也透過 Xspace 家族，包含五款廂型車 Leisure Space、Business Space、Utility Space、Delivery Space 來演繹 SOA 架構未來可應用在 MPV、大型 SUV 和皮卡等商用車款。
據 LEVC 表示，SOA 在過去兩年半的時間裡持續與吉利集團在中國大陸、英國、瑞典和德國等設計部門共同開發，可適用車輛長度從 4,860mm 至 5,995mm、軸距從 3,000mm到 3,800mm 不等的大型車輛。並且可以容納 73kWh、102kWh 和 120kWh 等不同容量的電池模組，續航里程可達 432 英里 (695 公里)，並可適應多種電動馬達的配置，也就是說以 SOA 架構打造的車款可能是前輪驅動、後輪驅動或者四輪驅動。
目前 LEVC 官方還未透露基於 SOA 平台設計的新車計畫，僅表示 SOA 可適用於不同型式及用途的車款。