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首艘國造潛艦9月下水！黃曙光：自立自強「自己國家自己救」

▲國家安全會議諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光在中山大學演講表示，首艘國造潛艦可望於9月下水，台灣雖需各國支持，但必須發展武器自立自強，自己的國家自己救（圖／記者呂炯昌攝）
▲國家安全會議諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光在中山大學演講表示，首艘國造潛艦可望於9月下水，台灣雖需各國支持，但必須發展武器自立自強，自己的國家自己救（圖／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者吳昇鴻台北5日電）國家安全會議諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光在中山大學演講表示，首艘國造潛艦可望於9月下水，台灣雖需各國支持，但必須發展武器自立自強，自己的國家自己救；他說，台灣在不對稱戰力下應採拖延及結盟策略，保存戰力以守勢拖垮敵方攻勢。

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黃曙光昨天赴國立海洋大學演講，也提及國造潛艦首艘原型艦將於9月下水，明年3、4月有機會隨艦出海督導海上測試任務。

國立中山大學今天發布新聞稿指出，黃曙光以「海權與潛艦」為題，分析當前台海情勢，並與師生分享潛艦國造的策略與進度。

黃曙光表示，因台灣位於第一島鏈中央關鍵戰略位置，最好的策略絕非硬碰硬正面對抗，而是在敵強我弱的狀況下採取守勢防衛，一方面在國際外交上結盟民主國家，形成印太戰略聯盟共同對抗，另一方面為提升自我防禦能力，加強軍備。

黃曙光指出，與其讓潛艦購置權控制在他國手上，不如操之在己，首艘國造潛艦可望於今年9月下水；他說，台灣要自我發展遠程精準打擊飛彈、國造潛艦、水下載具、飛彈快艇、水雷、中長程飛彈及布雷車等戰力，藉此保護石油及戰略物資運補生命線，「絕對要先武裝好自己，因為要備戰才能避戰。」

黃曙光表示，潛艦的重要性早自前總統李登輝時代已提出，當時計劃向國外購買，但受限各種外交軍事角力未能如願；直至前總統馬英九卸任前提出潛艦國造，再經現任總統蔡英文付諸執行，交由得標的台船進行國造潛艦，依其進度可望於今年9月下水。

黃曙光說，「自己的國家自己救」，台灣雖需各國幫助與支持，但仍必須發展武器自立自強；他舉巨人歌利亞和牧羊人大衛為例，說明在不對稱戰力下，必須採拖延、迂迴及結盟策略，保存戰力以守勢拖垮對方攻勢。

中山大學校長鄭英耀表示，中山大學自行開發打造台灣唯一具AI能力的海洋專用自主式水下無人機，為台灣海洋科技產業奠定獨立自主技術根基，水下載具研發中心亦自主開發台灣首艘MIT迷你科研載人潛艇，於2022年8月完成雙人進艙的實際海下測試，水下航行時間超過1小時，提升台灣水下載具國際競爭力。（編輯：謝佳珍）1120505

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