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靜臥於基隆東北外海的基隆嶼，外型像一隻迷人的大鯨魚，這座火山島距離基隆港僅6公里，長960公尺、寬400公尺，山頂海拔182公尺，全島由石英、角閃石、安山岩和黑雲母組成，四面礁岩、峭壁環抱，洞穴、海蝕洞遍佈，是「基隆八景」之一，也是「台灣龍珠」。昔日，處於軍事管制的基隆嶼充滿神祕感，開放登島觀光後，又因為颱風、疫情而多次封閉，如今又能上島一探美麗風光，機會難得。登島旅遊，可先繞行濱海棧道大半圈，以貼近海面的視角，欣賞火山岩地質景觀，看盛開的野百合等原生植物，抬頭眺望燕鷗飛翔；或者登山健行，挑戰1137個階梯，沿山稜線緩步走到山頂，擁有八角形塔身、黑白雙色的基隆嶼燈塔，可以繞行一圈、眺望360度無敵海景，景色無與倫比。
結束上午的島嶼探險，驅車來到正濱漁港尋訪美食，開在中正路的「下麵Let’s Have Noodles」，透過窗戶就能看到漁港的彩色屋，餐館主人黃彰琦，是廚師也是釀酒師，四十歲創業後，推出一系列基隆風味精釀啤酒，餐廳招牌套餐「下麵好卷」、「下麵好干」命名幽默，則以基隆三寶調味「烏醋、香油、甜辣醬」，拌波浪形關廟麵和基隆飛魚卵，配菜有香煎小卷、干貝、飛魚卵香腸等選擇；「漁夫鍋」以東南亞風味湯底，搭配基隆中卷、白帶魚卷和基隆火鍋三寶「蛋腸、魚餃、吉古拉」，吃過一次就愛上。
入住星級酒店坐享海港日夜景
下榻「長榮桂冠酒店（基隆）」，入住後先在19樓的海景咖啡廳享受「頂峰下午茶」，一邊透過窗戶近俯港務大樓的空中花園、遠眺虎仔山與「KEELUNG」地標公園，欣賞出海口俗稱長頸鹿的貨櫃碼頭起重機。
黃昏時分漫步基隆港，沿著港邊逛到海洋廣場，看大船入港、賞朱銘雕塑，享受溫柔海風，直到夕陽西下前，再返回酒店18樓咖啡廳品嚐海陸自助餐，以越夜越美的港灣燈火，佐豐富海派的料理。居高臨下、視野遼闊的18樓咖啡廳，是基隆人聚會最愛的選擇之一，午、晚自助餐除了餐檯上琳瑯滿目的豐富菜色，還有現點現煮的主廚手作星級饗宴，包括清蒸生蠔、烤天使紅蝦、孜然豬肋排以及當季現烤鮮魚， 都是精心烹調的佳餚。
長榮桂冠酒店（基隆）共有140間裝潢雅緻的海景與山景客房，簡單大方的陳設與色彩搭配，令人舒適愜意，親子旅客還能享受免費嬰兒床服務，十分貼心。六樓的健身中心，除了娛樂設施，還配備新型電腦健身器材、三溫暖、按摩室、蒸汽浴等現代化休閒設備，全新啟用的希臘風室內溫水泳池，全長15公尺、水溫維持在26℃-28℃，視線與山海平行，仰泳時就像浮在在大海之上，格外地紓壓。
景點資訊
基隆嶼登島資訊
時間：自4月1日起至10月31日止，每日開放，登島時間8:00至17:00
報名：採預約制，請洽基隆市政府核准船家預約報名
注意事項：島上登山步道前段寬敞平坦、後段樣貌原始，全段無遮蔽，打算攻頂者，防曬補水措施不可少。
下麵
地址：基隆市中正區正濱路96號
電話：0936-455-939
FB：下麵Let’s Have Noodles
時間：11:00-19:00（公休日以臉書為主）
消費：乾拌麵套餐250元起、鍋物三天前預約400-2,000元不等。
長榮桂冠酒店（基隆）
地址：基隆市中正區中正路62之1號
電話：02-2427-9988
網址：www.evergreen-hotels.com
消費：頂峰下午茶每人320元起，甜點三款組合＋任選飲品乙杯
長榮桂冠酒店（基隆）優惠
A.菁鑽券專案
＊海景雙人房一晚，含早餐2客，售價3,999元。
＊週五每房每晚加價400元，週六及國定假日每房每晚加價1,300元，7/1-8/31每房每晚加價700元，週六每房每晚加價2,000元，12/31每房每晚加價2,100元。
＊農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。如指定入住其他房型，需另付房價差額。
＊平假日定義及展期（節慶）活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。
B.住宿專案
＊山景雙人房3,399元起不含早餐。山景雙人房3,999元起含早餐、山景雙人房5,299元起含早餐及晚餐。
＊遇週五或旺日，每房每晚須加價400元。週六、假日或連續假日，每房每晚須加價1,300元。暑假期間7/1-8/31，每房每晚須再加價700元。
＊酒店若調整相關專案內容，依酒店公告為準。
＊專案優惠不再與其他優惠重複使用。
＊訂房專線：(02) 2429-8827
這篇文章 基隆車遊｜走讀港景第一排 戀戀海洋風情 最早出現於 行遍天下旅遊網