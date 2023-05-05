黑化跑格再進化　Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 實拍

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Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 本次試駕的車輛為 Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition，建議售價為新臺幣 357 萬元起。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 採用專屬克洛諾斯灰烤漆，與黑色外觀套件十分搭配。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 水箱護罩採黑化處理，呈現出充滿殺意的前臉。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 車側可看到擁有深色後窗與黑色窗框，增加神秘感。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 足踏 21 吋專屬 Audi Sport 黑色輪圈搭配橘色煞車卡鉗。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 兩側葉子鈑上的 e-tron 字樣以橘色輪廓妝點。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 後視鏡蓋上半部採用黑色處理。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 下方則擁有黑色側裙飾條，帶出運動氣息。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 後方擋風玻璃同樣進行深色處理，隱密性提升。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 四環廠徽和 e-tron 車型銘牌皆享有黑化處理。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 後保險桿下緣處亦採用大面積黑色部件搭配。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 車室享有內裝真皮套件，並以黑色作為主軸。

配有真皮多功能方向盤附煞車動能回收調整撥片，並具有電動調整功能。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 前方具 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，可進行豐富的顯示介面切換，提供清楚的行車資訊。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition e-tron 車系的中控台採用上下雙螢幕配置，具備 MMI touch response 觸控回饋操作，上方螢幕為 10.1 吋主螢幕，內建 MMI navigation plus 多媒體導航系統及 Audi 智慧型手機介面 (附 Apple CarPlay 無線連接功能) 及中文聲控 / 輸入功能，也可查看充電設定與電量顯示等 e-tron 專屬功能。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 中控台下方 8.6 吋螢幕可操作空調、陡坡緩降及關閉上方螢幕等功能，底部配置車輛啟閉按鈕、Audi drive select 可程式車身動態系統切換、警示燈開關及除霧開關等觸控按鈕。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition e-tron 車系採用大面積皮質包覆手托搭配手指撥桿的排檔桿設計。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 中央鞍座內部提供具夾緊功能的手機無線充電插座、兩組具止滑與夾緊功能的置杯座、2 組 USB Type-C 插座以及置物凹槽。

e-tron Sportback 將全景電動天窗列為標準配備，創造優異的採光效果。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition Bang & Olufsen 16 支揚聲器音響為 e-tron Sportback 的標準配備，在出色的 NVH 工程水準之下帶來高水準的聽覺享受。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition e-tron Sportback 配置真皮 / 皮質座椅，雙前座支援電動調整及電動腰靠，駕駛座享有 2 組記憶功能，整體包覆性符合此級距水準，且支撐度也良好。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 安全帶採用亮眼橘色配襯。

e-tron Sportback 的後座空間受到車頂線條的影響而不如 SUV 車型，不過頭部上方頂蓬的挖空處理有效消弭壓迫感，且長達 2,928mm 的軸距仍提供相當充裕的膝部及腿部空間頭部空間，加上地板中央接近平坦，仍可滿足成年人士乘坐需求。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition 後座乘客享有獨立的 2 區恆溫空調，透過觸控介面進行操作，空調出風口分布於兩側 B 柱及中船後方，底部設有 12V 及 USB Type-C 插座。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition e-tron Sportback 後行李箱標準置容積較狀態下為 615 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒最大容積少 60 公升變為 1,665 公升。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition e-tron Sportback 的前行李廂容積與 SUV 車型同為 60 公升，內部收納了充電線組，透過塑料飾蓋加以保護。

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition

Audi e-tron Sportback 55 S line Black Edition