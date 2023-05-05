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Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽回歸！Huracàn Super Trofeo EVO2 賽場首秀

▲ Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽回歸！Huracàn Super Trofeo EVO2 賽場首秀
▲ Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽回歸！Huracàn Super Trofeo EVO2 賽場首秀

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2023 年 5 月 5 日 2023 年 Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽重返賽道，20 餘輛來自世界各地的國際參賽陣容已經蓄勢待發，準備駕駛 Lamborghini Squadra Corse 賽車運動管理部門最新的統規賽車— Huracán Super Trofeo EVO2，現身馬來西亞、澳洲、日本、韓國、中國，最後回到家鄉義大利；上演亞洲地區睽違三年的全新賽季，6 個回合共 12 場正賽的精采爭逐。

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2023 Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽本賽事季度於此週末 ( 5月 6-7日 )，在極具象徵意義的馬來西亞雪邦國際賽車場拉開帷幕，向同在此地熱血拚搏的 2012 首屆 Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽致敬。一眾經驗豐富的專業車手和熱情激昂的業餘車手，首度駕駛最速統一規格賽戰駒—  Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 登臨亞洲賽場，為賽事的精采回歸揭起嶄新篇章。

在離開馬來西亞的熱帶氣候後，比賽將首次移師澳洲，於 2018 年才正式啟用的澳洲 The Bend Motor Park上演雙回合賽事；此一堪稱世界第二長的全新賽場，將為車手們帶來艱鉅的挑戰。此後， Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽將北返熟悉的場域日本富士國際賽車場，於此國家最受尊崇的山峰下再度開戰。

賽事的第七和第八回合正賽將在韓國首爾附近的 Everland Speedway舉行；在結束這一輪的比賽後，挑戰賽將前往出自知名設計師 Tilke 的中國賽車運動發源地—上海國際賽車場。本季Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽收官戰將於11月份回到Lamborghini家鄉義大利舉行，屆時也能一睹世界各地的箇中好手在Lamborghini Super Trofeo 超級挑戰賽世界總決賽馳騁爭勝的絕佳風采。

每個賽事週末均將上演 2 節各長達 1 小時的自由練習時段、2 節各 15 分鐘的排位賽以及 2 回各 50 分鐘的正賽；每節排位賽分別決定了兩回合正賽的發車順序，而每回合正賽中都有一個強制進站環節。車手共分為四個組別競逐總冠軍頭銜，包括分為 PRO、PRO-AM、AM 和 Lamborghini Cup 等四組記分，每回合比賽前十名的將獲得積分，從15分到1分，每個組別中的竿位並將額外獲得一個積分。

來自世界各地的精采陣容

本年度，來自臺灣的BC Racing車隊將挑戰PRO-AM組排行，車隊組成分別有賽場勇將Johnson Huang黃錦章先生搭檔Vincent Tai戴曉祥先生，連袂競逐本季該組別頒獎臺席位，上演精彩紛呈的全新賽季。同樣來自臺灣的還有Oscar Lee與Dan Wells搭檔組合，再度聯手為上個賽季與Lamborghini Super Trofeo Europe 歐洲挑戰賽PRO-AM總冠軍失之交臂扳回一城；Dan Wells在2019年和Philip Kadoorie搭檔參加了三回合的亞洲挑戰賽。

其它一眾好手分別有：PRO組別衛冕冠軍Chris van der Drift與年僅18歲的小將Marco Giltrap一同代表由Lamborghini Auckland 支持的 Giltrap車隊出戰。中國車手羅皓文將搭檔法國車手Benjamin Rouget，車隊名稱為Vortex Orion Endurance。來自馬來西亞的兩兄弟Hairie 和Haziq Zairel Oh將代表HZO Fortis車隊參賽。

中國車隊Harmony Racing將派出徐聖輝和車隊領隊陳維安出場，前者是中國F4的佼佼者，而後者則是擁有著豐富GT駕駛經驗的車手。香港的兩名車手Henry Kwong 和Eric Kwong將代表Triple Ace Racing再次參賽，Henry對於挑戰賽並不陌生，也曾參加過國際汽聯世界房車錦標賽。PRO組別中，中國車手馬智勉和澳大利亞車手黃鏡輝將搭檔出席，參賽車隊為Team MW。

Lamborghini Squadra Corse 賽車運動管理部門和Iron Lynx車隊將在2024年WEC系列賽事和IMSA系列賽事中聯手，採用LMDh hypercar規格賽車參與挑戰。而在Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽中，這支義大利車隊將派出兩臺Huracán Super Trofeo EVO2參賽，包括新加坡車手Jason Loh 和馬來西亞車手Mark Darwin的組合、以及Lamborghini Cup的參賽車手Kumar Prabakaran，Kumar來自馬來西亞，2019年賽季曾獲得組別第四。

中國的TRT車隊將派出兩臺賽車參與PRO-AM組：第一臺由李強和來自委內瑞拉的Jonathan Cecotto搭檔，後者是2019 Lamborghini Super Trofeo World Final  世界總決賽中PRO組冠軍；第二臺則由康志龍和盧鐳搭檔。

來自澳洲的父子組合Tony 和Jackson Walls將與Objective Racing一同參與PRO-AM組別的競爭。父親Tony經驗豐富，曾在2019年Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽中參賽，並在上海獲得了Lamborghini Cup的頒獎臺。兒子Jackson今年22歲，在亞太地區的多個初級單座方程式中有著不錯的表現，在本賽季首次參加Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽。


泰國的車手組合Aniwat Lommahadthai 和Pasarit PROmsombat將駕駛由Lamborghini Bangkok支持的絕對車隊賽車，參與PRO-AM組別。Lamborghini Seoul將派出韓國車手Brian Lee 代表SQDA – GRIT Motorsport出戰。

大家很熟悉的泰國車手Bobby Suttiluck也將和True Visions Motorsports Thailand車隊一併回歸賽場，2019年他曾獲得AM組第四，在十回合中拿下四次頒獎臺。2018年他曾摘得組別冠軍。

Lamborghini Cup還有另一名泰國車手Supachai Weeraborwornpong，來自Siamgas Corse車隊。他對Lamborghini賽事十分熟悉，近期也在歐洲參賽。

韓國車隊Racegraph的車手組合包括芬蘭籍馬來西亞車手Mikko Nassi，他從卡丁車起步最近剛剛轉向GT戰場。他的搭檔是27歲的新加坡車手Ni Weiliang，此前在亞洲參加單座方程式賽事。

本季在每站賽事都安排了一名專業的賽車教練，為車手和車隊提供全方位支援。雪邦站的教練是澳門Macau Grand Prix大賽車的冠軍André Couto，他在日本Super GT中駕駛JLOC Lamborghini Huracán GT3 EVO連續多賽季參賽。

賽道性能全新標竿— Huracàn Super Trofeo EVO2

傳承豐碩的賽事成就，首度出戰 Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽的Huracán Super Trofeo EVO2 由 Lamborghini 賽車運動部門、設計中心聯手操刀，進一步優化車輛空體力學效應，以嶄新車頭設計、高強度的六邊形 LED 燈組、碳纖維尾翼和更強悍的制動系統，全方面進化結合，提供駕駛以及車隊極高效率的專業賽車，將極致向上推進。

延續前代車款， Huracán Super Trofeo EVO2搭載5.2 升V10 自然進氣引擎，可輸出馬力620 CV ，採用後輪驅動設定，並配有X-Track 6 速序列式變速系統。碳纖維材質的進氣系統與賽車排氣裝置交互運作，完美演繹Lamborghini Super Trofeo車系經典的轟鳴聲浪，帶來更令人振奮的賽場樂趣。

全新Huracán Super Trofeo EVO2 於2022年賽季登場  Lamborghini Super Trofeo 超級挑戰賽系列賽事；乘著所向披靡的驍悍實力與無限魅力，將再次席捲2023新賽事年度，帶領熱血愛好者淋漓享受每一場競逐。 

Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽2023 賽季排程馬來西亞雪邦（Sepang）- 5 月 5-7日澳洲 The Bend Motor Park- 6 月 9-11日日本富士（Fuji） - 7 月 14-16日韓國  Everland Speedway- 8 月 18-20日中國上海（Shanghai）- 9 月  8-10日義大利 Vallelunga - 11 月  16-17日

World Final  世界總決賽義大利 Vallelunga - 11 月  18-19日

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