▲ Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽回歸！Huracàn Super Trofeo EVO2 賽場首秀

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在離開馬來西亞的熱帶氣候後，比賽將首次移師澳洲，於 2018 年才正式啟用的澳洲 The Bend Motor Park上演雙回合賽事；此一堪稱世界第二長的全新賽場，將為車手們帶來艱鉅的挑戰。此後， Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽將北返熟悉的場域日本富士國際賽車場，於此國家最受尊崇的山峰下再度開戰。
賽事的第七和第八回合正賽將在韓國首爾附近的 Everland Speedway舉行；在結束這一輪的比賽後，挑戰賽將前往出自知名設計師 Tilke 的中國賽車運動發源地—上海國際賽車場。本季Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽收官戰將於11月份回到Lamborghini家鄉義大利舉行，屆時也能一睹世界各地的箇中好手在Lamborghini Super Trofeo 超級挑戰賽世界總決賽馳騁爭勝的絕佳風采。
每個賽事週末均將上演 2 節各長達 1 小時的自由練習時段、2 節各 15 分鐘的排位賽以及 2 回各 50 分鐘的正賽；每節排位賽分別決定了兩回合正賽的發車順序，而每回合正賽中都有一個強制進站環節。車手共分為四個組別競逐總冠軍頭銜，包括分為 PRO、PRO-AM、AM 和 Lamborghini Cup 等四組記分，每回合比賽前十名的將獲得積分，從15分到1分，每個組別中的竿位並將額外獲得一個積分。
來自世界各地的精采陣容
本年度，來自臺灣的BC Racing車隊將挑戰PRO-AM組排行，車隊組成分別有賽場勇將Johnson Huang黃錦章先生搭檔Vincent Tai戴曉祥先生，連袂競逐本季該組別頒獎臺席位，上演精彩紛呈的全新賽季。同樣來自臺灣的還有Oscar Lee與Dan Wells搭檔組合，再度聯手為上個賽季與Lamborghini Super Trofeo Europe 歐洲挑戰賽PRO-AM總冠軍失之交臂扳回一城；Dan Wells在2019年和Philip Kadoorie搭檔參加了三回合的亞洲挑戰賽。
其它一眾好手分別有：PRO組別衛冕冠軍Chris van der Drift與年僅18歲的小將Marco Giltrap一同代表由Lamborghini Auckland 支持的 Giltrap車隊出戰。中國車手羅皓文將搭檔法國車手Benjamin Rouget，車隊名稱為Vortex Orion Endurance。來自馬來西亞的兩兄弟Hairie 和Haziq Zairel Oh將代表HZO Fortis車隊參賽。
中國車隊Harmony Racing將派出徐聖輝和車隊領隊陳維安出場，前者是中國F4的佼佼者，而後者則是擁有著豐富GT駕駛經驗的車手。香港的兩名車手Henry Kwong 和Eric Kwong將代表Triple Ace Racing再次參賽，Henry對於挑戰賽並不陌生，也曾參加過國際汽聯世界房車錦標賽。PRO組別中，中國車手馬智勉和澳大利亞車手黃鏡輝將搭檔出席，參賽車隊為Team MW。
Lamborghini Squadra Corse 賽車運動管理部門和Iron Lynx車隊將在2024年WEC系列賽事和IMSA系列賽事中聯手，採用LMDh hypercar規格賽車參與挑戰。而在Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽中，這支義大利車隊將派出兩臺Huracán Super Trofeo EVO2參賽，包括新加坡車手Jason Loh 和馬來西亞車手Mark Darwin的組合、以及Lamborghini Cup的參賽車手Kumar Prabakaran，Kumar來自馬來西亞，2019年賽季曾獲得組別第四。
中國的TRT車隊將派出兩臺賽車參與PRO-AM組：第一臺由李強和來自委內瑞拉的Jonathan Cecotto搭檔，後者是2019 Lamborghini Super Trofeo World Final 世界總決賽中PRO組冠軍；第二臺則由康志龍和盧鐳搭檔。
來自澳洲的父子組合Tony 和Jackson Walls將與Objective Racing一同參與PRO-AM組別的競爭。父親Tony經驗豐富，曾在2019年Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽中參賽，並在上海獲得了Lamborghini Cup的頒獎臺。兒子Jackson今年22歲，在亞太地區的多個初級單座方程式中有著不錯的表現，在本賽季首次參加Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽。
泰國的車手組合Aniwat Lommahadthai 和Pasarit PROmsombat將駕駛由Lamborghini Bangkok支持的絕對車隊賽車，參與PRO-AM組別。Lamborghini Seoul將派出韓國車手Brian Lee 代表SQDA – GRIT Motorsport出戰。
大家很熟悉的泰國車手Bobby Suttiluck也將和True Visions Motorsports Thailand車隊一併回歸賽場，2019年他曾獲得AM組第四，在十回合中拿下四次頒獎臺。2018年他曾摘得組別冠軍。
Lamborghini Cup還有另一名泰國車手Supachai Weeraborwornpong，來自Siamgas Corse車隊。他對Lamborghini賽事十分熟悉，近期也在歐洲參賽。
韓國車隊Racegraph的車手組合包括芬蘭籍馬來西亞車手Mikko Nassi，他從卡丁車起步最近剛剛轉向GT戰場。他的搭檔是27歲的新加坡車手Ni Weiliang，此前在亞洲參加單座方程式賽事。
本季在每站賽事都安排了一名專業的賽車教練，為車手和車隊提供全方位支援。雪邦站的教練是澳門Macau Grand Prix大賽車的冠軍André Couto，他在日本Super GT中駕駛JLOC Lamborghini Huracán GT3 EVO連續多賽季參賽。
賽道性能全新標竿— Huracàn Super Trofeo EVO2
傳承豐碩的賽事成就，首度出戰 Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽的Huracán Super Trofeo EVO2 由 Lamborghini 賽車運動部門、設計中心聯手操刀，進一步優化車輛空體力學效應，以嶄新車頭設計、高強度的六邊形 LED 燈組、碳纖維尾翼和更強悍的制動系統，全方面進化結合，提供駕駛以及車隊極高效率的專業賽車，將極致向上推進。
延續前代車款， Huracán Super Trofeo EVO2搭載5.2 升V10 自然進氣引擎，可輸出馬力620 CV ，採用後輪驅動設定，並配有X-Track 6 速序列式變速系統。碳纖維材質的進氣系統與賽車排氣裝置交互運作，完美演繹Lamborghini Super Trofeo車系經典的轟鳴聲浪，帶來更令人振奮的賽場樂趣。
全新Huracán Super Trofeo EVO2 於2022年賽季登場 Lamborghini Super Trofeo 超級挑戰賽系列賽事；乘著所向披靡的驍悍實力與無限魅力，將再次席捲2023新賽事年度，帶領熱血愛好者淋漓享受每一場競逐。
Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽2023 賽季排程馬來西亞雪邦（Sepang）- 5 月 5-7日澳洲 The Bend Motor Park- 6 月 9-11日日本富士（Fuji） - 7 月 14-16日韓國 Everland Speedway- 8 月 18-20日中國上海（Shanghai）- 9 月 8-10日義大利 Vallelunga - 11 月 16-17日
World Final 世界總決賽義大利 Vallelunga - 11 月 18-19日