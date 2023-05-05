輪胎性能與安全新指標　Michelin 發表專為性能新能源車設計的全新 Pilot Sport EV 輪胎與主打安全舒適

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今日（5/5）Michelin 正式在臺發表兩款全新輪胎，分別為專為性能新能源車設計的 Pilot Sport EV 與安全性、舒適度再升級的 Primacy 4+。Pilot Sport EV 為 Michelin 旗下性能胎系列 Pilot Sport 中，專為油電混動與性能電動車設計。因應市場對於電動車需求越來越多，Michelin 也為旗下性能取向的 Pilot Sport 系列，開發出專為性能電動車設計的 PILOT SPORT EV 輪胎，針對電動車主痛點做精進，強調「久」、「準」、「靜」三大特色。針對電動車的大扭矩輸出上，帶來更多的輪胎磨耗與電量秏損，Michelin Pilot Sport EV 讓高性能電動車車主不再煩惱激烈操駕帶來的里程焦慮，提升電動車續航里程高達 60 公里，同時也讓輪胎使用壽命更加長效；少了引擎噪音的煩惱，電動車車室內更加清晰的是輪胎與地面摩擦時帶來的輪噪聲，Pilot Sport EV 也針對輪胎滾動時的肅靜性做提升，有效降低 20% 輪噪，使電動車主在移動過程中可以更加舒適安靜；而身為 Pilot Sport 系列旗下產品，精準操控與駕馭樂趣當然是主要訴求，而針對電動車搭載電池等裝置，重量增加的情況下，Michelin Pilot Sport EV 也將負載重量提升，輪胎剛性也提升 15%，帶來更加精準的操控體驗。
Michelin Pilot Sport EVMichelin Primacy 4+ 則是去年發表的 Primacy 4 的升級版本，以創新的科技，對乾溼地使用的安全性更加提升，也提供更長效的性能。Primacy 4 採用「新世代胎面材質」，具有絕佳的長效排水性，並配備「雙層自恢復橡膠」讓磨耗胎的性能表現更加強效；「壓力均勻科技」則加大輪胎的接地面積，大幅提升新胎、磨耗胎的乾溼地抓地力，讓優異的性能發揮到最後一哩。與同級勁品相比，新胎時的乾地煞車距離約減少 1 公尺、濕地約減少 30 公分，磨耗胎的狀況下，濕地差車距離更可減少近 4 公尺，性能表現相當不錯。
Michelin Primacy 4+在發表了這兩款全新輪胎後，Michelin 整體產品線可說是更加完整，不僅顧及了駕駛者與乘客的安全與舒適性，更為新能源車提供更精準的解決方案，再度展現 Michelin 作為業界領導品牌的跨度與先進。