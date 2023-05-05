為環境盡一份心力！　印尼 DFSK 向油棕種植業者交付 Gelora E 純電動廂車

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Gelora E 分為 2 人座貨車與 7 人座商旅車兩種選擇，其中 2 人座貨車具備 4.8 立方公尺的載貨容積，貨艙長寬高分別是 2,550x1,480x1,280 (mm)，至於 7 人座商旅車採用 2+2+3 的座椅配置。內裝採用黑色座艙搭配灰色頂蓬，部分區域採用烤漆鈑件直接外露式樣，配備側滑門、旋鈕式排檔 1DIN 音響或觸控螢幕、空調系統及電動窗，不過未搭載 SRS 輔助氣囊，印尼 DFSK 提供 3 年或 12 萬公里原廠保固。
動力配置方面，Gelora E 採用永磁同步電動馬達，最大輸出功率 60kW，峰值扭力 200Nm，搭配 42kWh 容量的鋰電池模組，每公里平均消耗 0.145kWh 電力，支援 AC 與 DC 兩種充電模式，約需 80 分鐘即可自 20% 充電至 80% 電量，最大續航里程約為 300 公里。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售的車款均為商用車，純電動車、乘用車尚未導入，其商用小貨車選擇包括雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。而國內近期更實施「全民瘋現金 搶先加碼送！」優惠專案，消費者購買 DFSK 車款可獲贈價值新台幣 15,000 元的配件，購車並領牌者，再加碼贈送好禮 2 選 1 (丙式車體險或 20 萬 13 期零利率)。