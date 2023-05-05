Peugeot e-2008 No.006 ---- 動能回收系統

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電動車與油車最大的差異，莫過於「引擎」與「馬達」了，而取代了油箱的電池，除了插電充電外，也能透過行駛中的滑行與減速時進行動能回收充電。簡而言之，就是將滾動的輪子當作發電機，反向將電量輸入至電池中。
電動車除了插電充電外，也能透過行駛中的滑行與減速時進行動能回收充電。Peugeot e-2008 的動能回收系統並不具備其他電車所配備的所謂「One-pedal」單踏板模式，也就是踩下加速踏板就能前進，放鬆踏板就會減速，進而透過動能回收機制補充電量這樣的方式。e-2008 在放油門時，車輛進入滑行狀態，只會做輕微的動能回收，踩下煞車踏板時，動能回收系統才回開始明顯的作動。
而 e-2008 的煞車前段比較「空」，正是因為這段是加大動能回收來進行減速，踩一段之後才會啟動卡鉗，而 e-2008 在這段的減速中的表現相當線性，不會因為過多的動能回收，造成太大的減速力道而影響乘坐舒適性，即使在按下「B 檔」按鍵，放開加速踏板也不會太過於卡頓，如同燃油車的引擎煞車過重的感覺。
Peugeot e-2008 踩下煞車踏板時，動能回收系統才回開始明顯的作動。
總結來說，Peugeot e-2008 的動能回收系統設計相當不錯，使用上非常人性化而且順暢，而煞車前段這個加大動能回收的方式，也能減低煞車系統的磨耗車度，整體設計的相當不錯，是個好用的系統。
「B 檔」按鍵不僅可增加動能回收強度，實際感受加速踏板的反應亦變得更為遲緩。