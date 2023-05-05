漲幅約 5.3% 起　Masarati Grecale 全車系價格調漲

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Masarati 旗下中型跑旅 Grecale 全車系價格調漲，漲幅約 5.3%~9.8%，其中以 Modena 漲幅最大。這次除了漲價之外，標準配備在三款車型上也有新增，GT 車型不能選配的紅色卡鉗列為標配（原本為鐵灰，紅色卡鉗原為 Trofeo 標配），Modena 原先需要選配的手機無線充電座改列標配，Trofeo 的標配新增原為選配的前座通風座椅及原先為 14 具揚聲器的 Sonus Faber 音響系統改為 21 具揚聲器的 Sonus Faber 頂級音響系統。
除了漲價之外，標準配備在三款車型上也有新增Masarati Grecale 屬於中型 SUV 的級距，同級距競爭對手最相近的是 Porsche 的 Macan，售價大約落在 313~490 萬不等，不過兩者在動力系統配置與性能方面都有一定的落差，Grecale 為 2.0L 直四渦輪汽油引擎 +48V 混合動力，在 高階版本 Trofeo 上配備了Maserati 的 3.0L V6海王星引擎，動力輸出從 300hp 至 530hp 不等；Macan 則是配備 2.0L 直四渦輪汽油引擎或是從中階的 Macan S 車型開始搭載 3.0L V6 渦輪汽油引擎，動力輸出從 265hp~440hp 不等。兩者互相比較下，Grecale 多了 48V 輕油電的選項，並且在性能輸出上也有更好的表現，安全配備上整體也多了更多，價格稍微高出一點也是情有可原。
Masarati Grecale 這次的漲幅算有一定程度，不過也加入了不少配備，不過原先就已超過 300 萬元的奢侈稅大關，對於原先的目標客群影響應該不大，只是原本最為親民的 Grecale 又離我們更遠一點了。
Masarati 又離我們更遠一點了。