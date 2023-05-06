【車勢星聞】《社長之路》李李仁開「旺財號」親載鄭元暢、劉品言全台趴趴走

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《社長之路》節目由李李仁、鄭元暢、劉品言挑戰開創新事業，經營複合式移動商店「旺財號」，走遍全台358鄉鎮，藉由面對面互動體現台灣最美麗的風景，展開他們極具意義的經商之旅。三位「儲備社長」換上整齊制服，拋去明星光環，販售在地嚴選商品，從零開始前進創業之路，相互競爭並角逐僅一人能勝任的「社長」之位，交情非常要好的三人，個性雖各不相同但也相互補，未曾有過磨合問題，團隊相處自在從未起過爭執，互動展現絕佳默契，所到之處總是歡笑聲不斷。 主持人問起三位「儲備社長」的經商實力，誰最適合坐上社長寶位？鄭元暢直言：「實際當過社長才發現非常不好當！三人之中，我覺得李仁哥最適合當社長，他是我們的精神領袖，男女老幼、老少通吃，總是能拉近與顧客之間的距離，」劉品言也在旁附和：「我完全想讓位給他！我當第一天就想辭職了！」聊起創業甘苦談的部分，李李仁坦言：「有份穩定的工作和遇到個好老闆是非常重要的事，也比自己當老闆輕鬆多了！當老闆真不是件容易的事！有時候出去忙了一整天，常常根本沒有賺到錢，所以我們三人創業的宗旨就是要做的開心玩的也開心！」《社長之路》將於2023年5月7日起每週日晚間8點東森綜合32頻道首播。