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電動車也有「嘭、嘭」排氣回火聲 Hyundai 預告 IONIQ 5 N 將配有模擬聲浪系統

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Hyundai 旗下 N 性能子品牌首款高性能純電車型 IONIQ 5  N 預計將在 7 月舉辦的 Goodwood Festival of Speed 速度節上正式亮相，距離發表時間越來越接近，Hyundai 日前更首度釋出全新的預告影片，並透過影片背景聲暗示此車將配有模擬引擎聲浪的系統，讓車輛更有駕駛樂趣。

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Hyundai 近日再度透露 IONIQ 5  N 資訊，預告其將搭載更富有駕駛樂趣的模擬聲浪系統。
根據目前現有的資訊，全新 IONIQ 5  N 其在車頭方面預計將會換上更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣孔的方式來提升性能韻味。另外根據外媒公開捕捉到的原型測試車來看，預料 IONIQ 5  N 將會換上更大的胎圈以及更低的懸吊系統，來提升整體的操控性能。

動力方面官方尚未確認，不過據傳將採用雙電動馬達及四輪驅動的布局，最大綜效輸出突破至 600 匹的水準，從靜止加速到每小時 100 公里的時間約為 3.5 秒。另外 IONIQ 5 N 預計會採用源自 RN22e 的 eTVTC 雙離合電子扭力分配系統，將根據路況主動分配左右輪的輸出來降低轉向不足的現象，駕駛亦可自訂前輪與後輪的扭力分配。同時這次官方更透露其將配有甩尾模式以及換檔撥片，預期能夠帶來更多的駕駛樂趣。

值得一提的是，為了滿足駕駛人的操控快感，IONIQ 5 N 還將導入 N Sound Plus 系統，可根據油門及剎車來模擬引擎的聲浪，甚至還會有回火的放砲聲，原廠甚至表示若不喜歡系統的預設值，未來還可以透過線上更新的方式提供車主自訂喜愛的模擬聲。

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