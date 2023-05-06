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Peugeot 3008 No.033 ---- 愛信變速箱與柴油獅的默契如何？

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Peugeot 3008 1.5L BlueHDi Allure 加入本站長期測試車輛陣容以來，至今已使用將近一年的時間，而其裝配的 Aisin EAT8 變速箱實際表現究竟如何呢？

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Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Allure 車型採用 1,499cc 直列 4 缸渦輪直列柴油引擎，於 3,750rpm 時可輸出 130hp 最大馬力，於 1,750rpm 時可輸出 30.6kg-m 峰值扭力。搭配結合線傳電控 Quickshift 技術的 Aisin EAT8 多模式 8 速手自排變速系統以達到前輪驅動。

行進間，Aisin EAT8 變速箱綿密的齒比配置結合靈活換檔邏輯，在一般道路的使用環境下的表現位於水準之上，此套變速系統主要的設定調校應是以一般使用與燃油經濟性為主，急加速與刻意退檔時的反應不算特別靈敏，不過順暢的檔位銜接也能帶出輕快靈巧的加速回饋，稍微踩下油門即可獲得不錯的轉速提昇與扭力回饋，可滿足大部分用路人的訴求。以先前本站長測搭載 1.6L PureTech 渦輪增壓汽油引擎的 Citroën C5 Aircross 為例，該變速系統在行進間的表現更為寧靜流暢，整體而言，與汽油引擎的匹配性更高。

小口徑方向盤駕馭操控相當輕巧便利。
可挑選標準、Eco 與運動共 3 種模式。
按下排檔桿下方的 M 按鍵即可進入手動換檔模式，並可透過方向盤兩側後方的換檔撥片來進行升降檔，整體操作簡單明瞭。搭配 3 種動態行車模式切換 (標準/省油/運動)，在運動模式下，可明顯感受到變速箱反應更為積極活躍，在駕駛中提供更好的加速性能，代步與熱血均足敷使用。

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