最後一代採用內燃機動力 第四代 Škoda Superb 確認秋季亮相

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全新第四代 Škoda Superb 將於今年秋季亮相。身為品牌的旗艦車款，新一代 Superb 同樣將提供 Limo和 Combi 兩款車身風格，從最新的預告當中可以更加直接觀察出新車隱藏在綠色車罩的輪廓。與舊款車型相比，新一代 Superb 仍有相當熟悉的車身比例，不過整體的線條更加銳利，像是車身腰線相當明顯，而 Limo 車型車頂線也較過往更加流線，Combi 車型整體的輪廓也相當時尚。
Superb 車系歷史最早可以追溯至 1934年誕生的Type 640，直到 1949 年之間總計生產了 900 輛民用車型和 1,600 輛軍用車型。不過真正面向主流市場則需要從2001 年第一代車型算起，並接續在 2008 年及 2015 年推出第二代、第三代車型，原廠宣稱車系歷史累計至今已經銷售超過 1,550,000 輛，成功在歐洲中大型房車獲得一席之地。
另外全新的 Superb 預計成為最後一代採用內燃機動力的 MQB 模組平台的車型，未來將遵循品牌走向電動化。動力系統部分已正式確認提供高效的汽油、柴油、輕度混合動力和插電式混合等動力，同時帶來更多的創新技術。新一代 Superb 將不再捷克生產，原廠預計將產線在轉移到斯洛伐克 Bratislava 工廠生產，將和新一代 Passat 一起組裝。
新一代 Superb 預計於今年秋季正式亮相，而 Škoda 今年除了推出新款 Superb 和 Kodiaq 之外，還預計發表 Scala 和 Kamiq 車系的中期改款車型，同時帶來全新的 Enyaq Laurin & Klement 豪華車型。