渦輪、油電雙動力 Honda ZR-V 前進澳洲

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Honda 宣布 ZR-V 車系將在澳洲上市，同時具有 2.0L e:HEV 與 1.5L VTEC Turbo 兩款動力設定。Honda ZR-V 車系最早於 2022 年 5 月登場，此車即為美規第二代 HR-V 的雙生車型，與日本、歐洲及亞太地區的 HR-V 擁有顯著的差異。外觀設定上與二代美規 HR-V 如出一轍，尺碼長寬高分別是 4,568mm x 1,840mm x 1,621mm，軸距為 2,655mm，希望能夠過較大的尺碼與 Vezel 區隔開來，同時細化產品分布吸引不同的客層。
配備方面搭載 10.1 吋多媒體觸控螢幕，內建最新的 Honda CONNECT 3.0系統，並可支援Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能。其餘配備還包含 10 色可調氣氛燈、通風/記憶座椅、12 揚聲器的BOSE 豪華音響系統、高級卡片式鑰匙、10.2 吋全液晶儀錶板、靜電觸摸式後排 LED 閱讀燈、抬頭顯示系統、環景影像系統、無線充電、電動感應尾門等。
動力表現上， ZR-V 提供 2.0L e:HEV 與 1.5L VTEC Turbo 兩款動力設定，根據相同底盤基礎的 Civic 車型，前者可發揮出約 184 匹最大綜效輸出，後者則有 182 匹最大馬力表現，兩款車型均配有前驅或者四輪驅動的選擇。
ZR-V 在國內並無導入的計畫，不過隨著國產第六代 CR-V 資訊曝光，相信短時間內便會有更多的消息，敬請關注後續追蹤報導。