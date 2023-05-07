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低碳、動力更高效 Toyota Land Cruiser 70 車系追加四缸柴油動力

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

對於喜愛越野車迷來說，Toyota 生產最悠久的 Land Cruiser 70 車系在海外市場一直有以限定的方式少量販售，簡單、耐用以及強大的越野性能，同時在近幾年 SUV 車款發燒之下，使得這款接近 40 年的”老車”依舊受到歡迎。

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Toyota 近日宣布 Land Cruiser 70 車系追加全新的 2.8 升渦輪柴油四缸引擎。
為了進一步滿足市場需求，Toyota 近日宣布 Land Cruiser 70 車系追加全新的 2.8 升渦輪柴油四缸引擎，並與現有的 4.5 升 V8 渦輪柴油引擎共同販售。而這也是車系自 1991 年提供 2.4 升汽、柴油四缸動力後再次迎接四缸車型。   

於 1984 年推出的 Land Cruiser 70依市場需求提供 Pickup或者 SUV 車型，去年在澳洲市場甚至因為需求旺盛，原廠產能不足導致無法如期交車，讓官方決定暫時停止接單，預計要到今年底才會重新開放。   

這次應用在 Land Cruiser 70 車系上的四缸渦輪柴油引擎與 Hilux 為相同的動力模組，雖然官方並未透露動力輸出表現，但整體表現上應與 Hilux 相當，可發揮出 約 201 至 221hp 的動力輸出，峰值扭力則約為 550Nm 上下，對比舊世代的 4.5 升 V8 渦輪柴油引擎有著相同水準的性能，同時提供更優異的燃油經濟性和低碳排表現。

除了新增四缸柴油動力之外，Land Cruiser 70 預計將帶來自排變速箱，同時車內配備也將升級，追加可支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能的全新多媒體娛樂系統，內裝鋪陳上也會有細部的變動。  

Land Cruiser 70 車系雖然推出迄今約有將近 40 年的時光，但其目前在澳洲 Toyota 官方網站當中仍列為新車選項之一，甚至在去年還新增了含行人、自行車偵測功能的 PCS 主動剎車系統，來滿足現代的使用需求。

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