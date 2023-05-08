車快事故多？無論是否Tesla，對速度請保持謙恭

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這麼多年過去了，或許導因「視網膜效應」，Tesla的車禍報導是不少，扣除疑似所謂「自動駕駛」所導致者 — 事實上在自動駕駛壓根不存在的當下，企圖誘導消費者相信所駕車輛具備自動駕駛能力本身即道德瑕疵，另外一大部分比例確實發生於因車速過快嚴重超速而失控，而後者往往對於駕駛或乘客的生命危害還要來得更大。
話說從頭，當年之所以會有如此感觸，導因震懾於Model 3 Performance僅消3秒出頭的加速威力與高達261km/h的極速表現，而這般狂暴的性能竟然僅需兩百萬元出頭(2019年價格)便能享有，想想其他三秒快車幾乎全是千萬甚至兩千萬級別超跑如Ferrari、Lamborghini或McLaren的天下，取得爆裂式加速快感的代價，竟能變得如此便宜！
但筆者之意並非嫌貧愛富只有貴族才能享盡刺激啊，事實上古往今來絕大多數正統車廠皆知，速度是種癮，要止癮卻不能一次用藥過量，因此幾乎所有專業人士都極端建議該從小鋼砲、小跑車、性能房車或性能旅行車開始，一步步進階純種跑車乃至超級跑車至高殿堂，這不是為了讓你多花錢而已，而是玩家都知道培養對於性能的掌控能力需循序漸進，即便那些英義超跑品牌也曉得不時得舉辦車主賽道訓練活動，好讓擁有者養成正確的高速駕馭方式，甚至超跑之王Bugatti Chiron還用第二支鑰匙封印速度，就知道將狂暴性能直接交給一個性能小白，就像讓小孩提衝鋒槍實彈射擊一般危險。
更別說超跑之所以是超跑，包含重心配置、懸吊設計甚至車體架構都與一般大量生產的市售車截然不同，筆者常言道：「最安全的莫過於慢慢開超跑」，原因出在幾乎所有超跑的被動安全設計都是以承受超高速撞擊為出發點，而如同Tesla這般大量生產且須符合日常需求的車款，為了空間規劃、舒適乘坐與成本獲利勢必無法企及，一旦有了相近的高性能，再加上高性能駕駛經驗普遍缺乏的車主，最終結果往往便釀悲劇。
但一如當代生活所有物事皆成速食，越來越少人還想跟你按部就班實事求是，而實務上，越來越多車廠也開始降低高性能車門檻，這狀況一如所有倫理學問題，要說刀不傷人人自傷也合情合理，車在人開，加速再快終須右腳一踩，因此有機會碰到這類快車，請克制自己對於速度的渴望，同時切莫高估車輛與自身對於高速的掌握能力，開個車而已，抵達目的地即可，何必老想拿命來拼？