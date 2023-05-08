不讓 Toyota 專美於前 Ford 預告美規 Ranger 將於 5/10 亮相

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Ford 宣布將在北美當地時間 5/10 帶來全新美規 Ranger 車系。全新 2024 美規 Ford Ranger 預計將在 Kentucky Derby 賽馬比賽當中亮相，並將於今夏在北美市場上市。現行 Ford Ranger 於 2021 年底首度登場，其在外觀上導入皮卡家族的造型，車頭水箱護罩尺碼進一步放大，中央有一道橫幅飾條貫穿其中，頭燈在頂規車型方面加入全新的矩陣式 LED 頭燈與 C 字形的 LED 日行燈，增強 Ford 皮卡的形象。
內裝方面將導入直立式的 SYNC 4 10.1 吋或者 12 吋多媒體觸控螢幕，並配備全數位儀表板來跟上世代趨勢。中央鞍座部分則會換上全新設計的駕駛模式旋鈕，以及電子排擋桿、電子手剎車等科技配備。
動力表現上，頂級性能版本 Ranger Raptor 預計搭載 3.0 升 EcoBoost V6 渦輪引擎，最大馬力為 418 匹；峰值扭力為 596 牛頓米。而主力的 Ranger 也將搭載 2.3 升 EcoBoost 四缸渦輪引擎，最大輸出達到 300 匹的水準，扭力亦有 440 牛頓米的表現。另外也有消息稱 Ranger 將提供北美市場專屬的 2.7 升 EcoBoost V6 引擎，其可發揮 330 匹馬力和 562 牛頓米的扭力輸出。
Ford Ranger 為 Ford 的全球戰略車款，規劃在全球 180 多個國家/市場販售，目前已在澳洲、歐洲及東南亞等市場推出，而國內方面也在今年 4 月宣布開放接單，初期在國內提供兩種車型，分別為五人座的 XLT 車型，預訂售價 135 萬元，以及 Wildtrak 車型，預訂售價 158 萬元。