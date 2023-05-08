解鎖322km/h也要煞得住，Tesla推出Model S Plaid Track Package

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Tesla Model S Plaid最大特色除續航里程外，就是配置三馬達系統並擁有1,020hp最大馬力，而在此動力推動下Model S Plaid不僅百公里加速僅需2.1秒，1/4英里加速更只要9.2秒，更在紐柏林賽道跑出7分30秒909成績，創下量產電動車最速紀錄。為讓Model S Plaid擁有更豐富的操駕樂趣，之前也有推出Track Mode模式，該模式有提升冷卻系統作動，使其激烈操駕或在賽道能讓系統工作溫度維持最佳狀態。另外在Track Mode模式下車高會主動降低，在急加速或進彎煞車減速時，電子懸吊阻尼也會快速重新配置降低側傾和減少起伏，於彎中也會針對四輪進行扭力輸出分配。
然而除了跑得快也要煞得住才行，對此近日Tesla推出Model S Plaid Track Package，為要能夠體驗極速322km/h的快感，就必須要擁有強大的制動能力。這部分Model S Plaid Track Package將配備前六後四卡鉗與前410x40mm、後410x32mm碳化矽碟盤及性能更好的煞車油，另外輪胎方面也更換前285/35R20、後305/30R20的Goodyear Eagle F1 Supercar 3R輪胎。Model S Plaid Track Package預計6月開始提供，價格為15,000～20,000美元。