添增星球元素 GMC Hummer EV Omega Limited Edition 特仕車型登場

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GMC 宣布推出 Hummer EV Omega Edition 限量車型，預計 2024 上半年開始交車。GMC Hummer EV Omega Edition 在外觀上主要特點在於採用消光的海王星藍色塗裝，搭配黑色套件，同時還配備一組專屬的 18 吋輪圈，並採用亮黑色烤漆和 Carbon Flash 紋理，輪胎也升級外徑 35 吋 Mud Terrain 全地形輪胎，而在 SUV 車型後方的備胎罩外蓋上還有色星球表面的刻紋。
由於這次新推出的 Omega Edition 車型是基於3X 車型，在配備上除了 Omega Edition 車型的專屬配備之外，新車還搭載 Extreme Off-road Package 套件，提供 Ultravision 底盤透視功能、防滑護板和門檻飾板等配備）、透明全景天窗、高級羊毛地毯等，皮卡車型還有專用的尾門 Kicker MultiPro重低音，以及 SUV 專用的掛背式備胎。
動力表現上，Hummer EV搭載 3 具電動馬達與 e4WD 四驅系統，綜效輸出約有 1,000hp ，峰值扭力上看 15,592Nm 之譜， 0-60mph 加速僅需約 3 秒即可完成。搭配 Ultium 鋰離子動力電池組擁有約 529 公里的續航表現，並支援 800V 直流 350kW 的充電功率，最短可以在 10 分鐘內提供 161 公里的行駛里程。而在 SUV 車型方面則有 830hp 的水準，續航表現則為 480 公里。
GMC Hummer EV 自發表之後在美國市場關注度極高，車系訂單已累積超過 9 萬張，使得不少預定的準車主迄今都還在望穿秋水，而這次新推出的 Omega Edition 車型預計將在 2024 上半年交車，但原廠並未透露其確切生產數量。