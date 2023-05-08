銷售表現強勁 ! Ferrari Purosangue 預計將重新開放接單

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Ferrari 今年第一季收益表現超出預期，同時首款 SUV Purosangue 也將在今年重新開放接單。Ferrari 近日在財報會議上，宣布 2023 年第一季的利潤成長高於預期，核心收益飆升 27%，也讓 Ferarii 在米蘭證券交易所的股價創下 267.20 歐元的歷史新高，漲幅為 5.6%。另外在調整後收益 (EBITDA) 方面則達到 5.37 億歐元，調整後利潤率為 37.6%，同樣超出預期。而如此強勁的銷售表現主要是交車量的增加，2023 年第一季共交出 3,567 輛新車，比去年成長 9.7%。而主要銷售車款包含了Portofino M、296 GTB和812 Competizione。Ferrari還指出強大的產品陣容有助於吸引更多的消費者，而多元化的車款也增加了客製化服務的表現。
而在 Purosangue 車系方面，Ferrari 指出其開始交車後預期在今年第二季開始將加速交車量來消化原有的訂單。而在今年下訂的車主，則必須至少等到 2026 年才能交車。
Ferrari 今年第一季成功的表現還受到外匯交易和交易影響，以及去年在 F1 錦標賽當中獲得不俗的表現。不過除了好消息之外，Ferrari 在引擎銷量方面的收益有所下降，主要原因在於對 Maserati的出貨量減少，兩者之間的合作協議預計將在年底結束。
展望未來，Ferrari也正準備首次進軍電動車市場，品牌首款 BEV 超級跑車將於 2025 年亮相，目標到 2030 年讓搭載內燃機的車款僅佔品牌銷量的 20%。