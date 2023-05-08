慶祝查爾斯三世加冕 Škoda 及 Bentley 推出專屬紀念座墊及顏色

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Bentley 慶祝英國查爾斯三世，特別推出了限量訂製座墊。首先在 Bentley 方面，其為了慶祝加冕典禮，特別推出了限量訂製座墊，這些座墊是結合精湛工藝和尖端技術以手工製作而成，每個靠墊需要耗時三個多小時才能製作完成。上方的加冕徽飾經過數位化處理，再藉由手工精心刺繡，每組徽飾均經過 30,000 針縫製而成，而每個座墊均採用來自北歐的皮革包覆，並經過精密切割確保其品質。而座墊的尺寸和形狀也都仿效 Bentley Heritage Collection的 1958 S1 Continental Flying Spur 車型上的設計。顏色上 Bentley 也提供 Cricketball、Cumbrian Green、Imperial Blue、Saddle 等色，同時有 Beluga、Porpoise、Newmarket Tan 和 Imperial Blue 等滾邊顏色搭配。
至於 Škoda 則是推出全新的 Royal Green 皇家綠車色，並在現行 Superb、Kodiaq和 Octavia 車系上提供，不過僅保留給各自車型中的頂級版本才可以選擇。
Škoda 推出全新的 Royal Green 皇家綠車色，並在現行 Superb、Kodiaq和 Octavia 車系上提供。Škoda 的新顏色也可用於選配 SE L Executive 內裝的 Octavia vRS 和 Kodiaq 車型上，而這兩款車型的車主可以透過新車色來搭配黑色或米色的內裝，而 L&K 的車主則可以選擇更加豪華的干邑白蘭地內裝。
Škoda 的Royal Green 向國王表達對高性能車款的熱情致敬。作為威爾士親王，查爾斯國王多次訪問捷克，並於 1990 年初與當時的總統 Václav Havel 建立了一項遺產基金會，以修復當地歷史地標。該基金會後續修復了前聖巴塞洛繆修道院和布拉格城堡下方的露台花園。而查爾斯國王還在 1991 年、2000 年和 2010 年還連續拜訪了捷克第二大城市 Brno。