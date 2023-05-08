外觀向 V8 旗艦看齊　2024 年式 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 登場

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外觀方面，共分為標準版及 AMG 運動套件版，前者相較於先前年式，擁有較為光滑的前保險桿，下進氣口變得更為寬闊，兩側氣簾則採獨立設計，官方聲稱該造型啟發自噴射客機的機翼；後者的 V8 Styling Package 則向車系旗艦採用 V8 動力的 63 車型看齊，前方兩側增大的進氣口為各種冷卻系統提高效率，並擁有部分鍍鉻飾條點綴，運動與高級感都更上一層樓。另外，原廠也推出了一種名為「Opalite White Metallic」的新烤漆。
配備方面，電動天窗和安裝於後排座椅之間手機無線充電盤皆列為標準配備，MBUX 多媒體車載系統擁有重新設計過的 AMG 專屬顯示界面，另外也依然提供 Burmester® high-end 3D 環繞音響作為選配，提供高品質聽覺饗宴。
動力方面，Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 和 GT 53 4MATIC+ 搭載 3.0 升 AMG 直列六缸汽油引擎，具備 48V 高效輕油電系統及電子渦輪技術，43 車型擁有 367hp (+22hp) 最大馬力，0-100km/h 加速時間為 4.9 秒，極速為 270km/h；53 車型則有 435 hp (+22 hp) 最大輸出，0-100km/h 加速時間縮短至 4.5 秒，最高車速提高到至 285km/h。
GT 4-Door Coupé 為 Mercedes-AMG 開發的第三款車型，承襲 AMG GT 張狂的性能 DNA 以及掀背跑旅的日常實用性，最大的競爭對手為 Porsche Panamera。國內方面，臺灣賓士目前僅導入 GT 43 4MATIC+ 和 GT 63 S E Performance 雙車型，建議售價分別為新臺幣 579 萬元起和 1,194 萬元起。