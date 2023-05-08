Model S Plaid Track Package

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然而，從官網的選配內容資料來看，這個賽道套件組並沒有對 Model S Plaid 的動力輸出做出調整，而是升級了其硬體設備，包括鍛造鋁圈、賽道用輪胎以及煞車系統。這意味著，Model S Plaid 原本的三馬達配置及超過千匹馬力的動力輸出設定並沒有更改。事實上，這款車的原始動力輸出已經具有達到這種極限速度的潛能，只是硬體配備限制了其表現。因此，這個賽道套件主要是在硬體部分進行升級。
Model S Plaid track pack coming soon pic.twitter.com/a2YtxnVu22— Tesla (@Tesla) May 4, 2023
在煞車系統方面，這套賽道配件選用了 Carbon-Silicon 碳纖維碟盤，配備前六活塞、後四活塞一體式鍛造煞車卡鉗，以及高性能來令片的配置。輪胎部分，賽道套件採用前 285/35R20、後 305/30R20 的配置，前後皆搭配 Goodyear Eagle F1 Supercar 3R 輪胎。相關軟體也做出相應的調整。
這個賽道套件組並沒有對 Model S Plaid 的動力輸出做出調整，而是升級了其硬體設備，包括鍛造鋁圈、賽道用輪胎以及煞車系統。Tesla 官網顯示，這個賽道套件售價為美金 15,000-20,000 元（約新臺幣 46 萬至 62 萬元），預計 6 月開始販售。這個賽道套件的推出，可以為 Model S Plaid 帶來更好的性能表現。國內特斯拉是否能夠導入此款賽道套件，有待臺灣特斯拉進一步公佈。
這個賽道套件售價為美金 15,000-20,000 元（約新臺幣 46 萬至 62 萬元），預計 6 月開始販售。