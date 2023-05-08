車快事故多？無論是否Tesla，對速度請保持謙恭

Model S Plaid Track Package

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Tesla 近日在社群媒體釋出預告影片，宣布將為 Model S Plaid 推出賽道套件，以升級其硬體設備，讓車輛能夠發揮出極限性能。影片中展示了賽道場景及 Model S Plaid 持續拉高時速至 322km/h 的畫面，展現了賽道套件所能發揮的車輛極限。

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然而，從官網的選配內容資料來看，這個賽道套件組並沒有對 Model S Plaid 的動力輸出做出調整，而是升級了其硬體設備，包括鍛造鋁圈、賽道用輪胎以及煞車系統。這意味著，Model S Plaid 原本的三馬達配置及超過千匹馬力的動力輸出設定並沒有更改。事實上，這款車的原始動力輸出已經具有達到這種極限速度的潛能，只是硬體配備限制了其表現。因此，這個賽道套件主要是在硬體部分進行升級。

在煞車系統方面，這套賽道配件選用了 Carbon-Silicon 碳纖維碟盤，配備前六活塞、後四活塞一體式鍛造煞車卡鉗，以及高性能來令片的配置。輪胎部分，賽道套件採用前 285/35R20、後 305/30R20 的配置，前後皆搭配 Goodyear Eagle F1 Supercar 3R 輪胎。相關軟體也做出相應的調整。

這個賽道套件組並沒有對 Model S Plaid 的動力輸出做出調整，而是升級了其硬體設備，包括鍛造鋁圈、賽道用輪胎以及煞車系統。
Tesla 官網顯示，這個賽道套件售價為美金 15,000-20,000 元（約新臺幣 46 萬至 62 萬元），預計 6 月開始販售。這個賽道套件的推出，可以為 Model S Plaid 帶來更好的性能表現。國內特斯拉是否能夠導入此款賽道套件，有待臺灣特斯拉進一步公佈。

這個賽道套件售價為美金 15,000-20,000 元（約新臺幣 46 萬至 62 萬元），預計 6 月開始販售。

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