Elon Musk 公開稱讚 Ford 電動車策略

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，Ford 每售出一輛電動車，平均損失 40%，且未來只有望改善20%的負利潤。相比之下，Tesla 每售出一輛電動車，可以獲得 15% 至 25% 的毛利潤，並且淨利潤約為 10%。
Always tough with margins for new vehicle lines, especially when there are major technology shifts.— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2023
I think Ford’s overall strategy with EVs is smart.
The electric F-150 (Lightning) has high demand.
為了改變這種狀況，福特汽車最近宣布了一項 15 至 20 億美元的重組計畫，以幫助其電動車銷售盈利。其中一個最大的變化是引入了一個新的結構，將福特汽車的大部分工程人才從亞洲和歐洲轉移到美國。福特汽車希望在今年年底將其年產電動汽車的能力增加到 60 萬輛。
目前，Ford 的電動車銷售主要以 F-150 Lightning 和 Mach-E 為主，而 E-Transit 則擁有穩定的商業需求。不過，Ford 即將推出的 Explorer EV 有望成為未來最暢銷產品的潛力。Explorer EV 將是一款 CUV 車款，續航里程可達 335 英里（約為 539 公里），將是歐洲和亞洲市場的一個引人注目的選擇。
Congrats to @Ford on embracing an electric future!— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021
Ford 的電動車策略受到 Tesla 執行長 Elon Musk 的讚揚。