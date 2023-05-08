車快事故多？無論是否Tesla，對速度請保持謙恭

Elon Musk 公開稱讚 Ford 電動車策略

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Tesla 執行長 Elon Musk 對 Ford 的電動車策略表示了讚揚，稱其為「明智的」。不過，在社群媒體上，Elon Musk 也提到了 Ford 在電動車上的負淨利潤，指出這對於新車型來說是個難以掌握的問題。

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據悉，Ford 每售出一輛電動車，平均損失 40%，且未來只有望改善20%的負利潤。相比之下，Tesla 每售出一輛電動車，可以獲得 15% 至 25% 的毛利潤，並且淨利潤約為 10%。

為了改變這種狀況，福特汽車最近宣布了一項 15 至 20 億美元的重組計畫，以幫助其電動車銷售盈利。其中一個最大的變化是引入了一個新的結構，將福特汽車的大部分工程人才從亞洲和歐洲轉移到美國。福特汽車希望在今年年底將其年產電動汽車的能力增加到 60 萬輛。

目前，Ford 的電動車銷售主要以 F-150 Lightning 和 Mach-E 為主，而 E-Transit 則擁有穩定的商業需求。不過，Ford 即將推出的 Explorer EV 有望成為未來最暢銷產品的潛力。Explorer EV 將是一款 CUV 車款，續航里程可達 335 英里（約為 539 公里），將是歐洲和亞洲市場的一個引人注目的選擇。

Ford 的電動車策略受到 Tesla 執行長 Elon Musk 的讚揚。

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