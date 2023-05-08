Fisker Ocean 於丹麥展開首部交車儀式

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Fisker Ocean 作為品牌的中型純電休旅車型，擁有非常豐富的設計元素，車頭配備高辨識度的 LED 大燈以及類似燃油車型的下氣壩，同時採用大量黑色設計元素以增添運動感。車側則可看到懸浮式車頂以及大量黑色防刮材質的應用，C 柱上更擁有方向燈的配置，增加夜晚安全性，並配備太陽能板車頂，用來增加可續航里程。車尾以造型狹長的尾燈組結合光滑飽滿的車體設計，打造出有別於同級對手的視覺感受。
動力方面，Fisker Ocean 共分為 Extreme、Ultra、Sport 以及 One (首發特仕版) 等四種編成。Sport 作為最入門的等級，採用單馬達配置， 0-100km/h 可在 7.4 秒達成，續航達 440km；Ultra 車型更一舉將零百加速縮短至 4.2 秒，續航里程為 610km；Extreme 則可在 3.9 秒破百，續航可達 708km，可說是該級距中相當具有競爭力的存在。
Henrik Fisker 作為業內相當知名的丹麥籍汽車設計師，較著名的作品為 BMW Z8、Aston Martin DB9 等車款，並於 2007 年正式成立 Fisker Automotive，以充電式混合動力運動轎車 Karma 做為主力車款，但公司於 2013 年面臨破產時則被中國大陸萬向集團收購，並被更名為 Karma Automotive。Henrik Fisker 隨後與妻子於 2016 年成立 Fisker Inc.，並積極研發/販售純電車款，同時也已經與鴻海科技集團 (Hon Hai Technology Group) 透過「Project PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution) 專案開發電動車 Pear。