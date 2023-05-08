34,195 英鎊起　Abarth 500e 歐陸正式上市

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Abarth 500e 歐陸正式上市，售價 34,195 英鎊起Abarth 500 在 2008 年推出時，便是一款備受關注的熱門掀背車。如今，Abarth 500e 以電動化接下了這一位置，並新增了兩款車型，帶來全新的外觀和更親民的價格。基本款的售價為 34,195 英鎊（約新臺幣 133 萬元），而敞篷版本售價則為 37,195 英鎊（約新臺幣 144 萬元）。
Abarth 500e 敞篷版本售價為 37,195 英鎊（約新臺幣 144 萬元）。與 Fiat 相比，Abarth 500e 標配了許多獨特的車身套件，包括新的前後保險桿、側裙、後掠式尾翼、擾流器、Abarth 廠徽和 17 寸輪圈。內裝方面，與 Fiat 500 相似，但加入了一些特色設計，例如：繡有蠍子圖案頭枕的跑車座椅，黑色的方向盤上還有 Abarth 蠍子徽標。
外觀及內裝多處都有獨特的車身套件。除了標準版以外，還有 Abarth 500e Turismo，價格為 38,195 英鎊（約新臺幣 148 萬元），而敞篷版則是 41,195 英鎊（約新臺幣 160 萬元）。Turismo 車型擁有更多的配備，如 18 寸鑽石切割灰色輪圈、內部大量採用 Alcantara 材質、雙前座椅加熱、無線充電座、360° 環景攝影、Keyless 免鑰匙啟動系統、盲點偵測系統和掀背車型上的全景天窗。
除了標準版以外，還有 Abarth 500e Turismo，價格為 38,195 英鎊起（約新臺幣 148 萬元）。Abarth 品牌最早於 1949 年創立，在 1971 年成為 Fiat的專屬賽車及改裝部門，並在 2015 年被併入 FCA 集團旗下，現為 Stellantis 旗下的品牌之一。不過目前在國內市場並無總代理，但有數間貿易商自行引進車輛。