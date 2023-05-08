BMW動力又騙人！XM比官方宣稱的還要猛上100匹！

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美國的IND Distribution改裝車廠經常進行車輛的馬力測試，先前也因為針對了G87 M2進行測試而得到關注，而這次的XM並不是Label Red性能限量版，也不是直列六缸的50e車型，而是一輛標準版本車型，搭載了4.4升V8雙渦輪增壓引擎，653匹的馬力要推動2,710公斤的車身不是問題，而且只要4.3秒就可以完成百公里加速，現在知道原因了，因為XM比官方宣稱的還要強上不少，從紀錄上來看輪上輸出來到614.84匹/78.7公斤米，如果以20%的傳遞損耗計算，動力輸出為768匹馬力/98.4公斤米，比官方表示的大上115匹之多。
不過在馬力機測試的曲線當中有個奇怪的地方，那就是引擎接近6,500rpm的時候，其整體輸出將會有一個猛爆性的發展，但是車輛基本上一直都處於油電混合動狀態，有外媒猜測可能是因為車輛的電池沒有充飽的緣故，又或者是XM對於馬力機測試的方式沒有適應，造成動力上的突然湧現，但並沒有人知道真正的原因，可是就算不計這個動力崛起的峰值，輪上輸出依舊擁有573.49匹/71.4公斤米，計算20%損耗也還有715匹/89.2公斤米，依然是一個突破700匹的巨大猛獸。