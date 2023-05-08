預計六月中發表　新一代 WRX 展間實拍

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Subaru WRX 本次將會有四門 WRX 與五門 WRX Wagon 兩種車型新一代 Subaru WRX 外觀上維持既有的寬體設計，車頭方面依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈，同時引擎蓋的散熱孔也延續下來。最值得注意的是，這次 WRX 的車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格外，前輪拱後段的開孔能順利將空氣排出，提高車身行駛穩定性；後保桿兩側的出風口同樣可以減少空氣的滯留。另外部分的車身也換上鋁合金組件，使車重降低了 2.27 公斤，但在五門 WRX Wagon 車型上並沒有這麼大量的防刮材質。四門版後行李廂蓋則有一體式的鴨尾設計，尾燈則導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。四門 WRX 配上的是 18 吋的 Dunlop 車胎，五門 WRX Wagon 則配上同尺寸的 Yokohama 輪胎。排氣尾管設計也略有不同，四門 WRX 使用雙邊四出尾管，五門 WRX Wagon 則使用雙邊雙出，口徑較大的尾管設計。
車頭方面依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈。
這次 WRX 的車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格，但在五門 WRX Wagon 車型上並沒有這麼大量的防刮材質。
引擎蓋的散熱孔也延續下來。
C 字型 LED 日行燈。
兩車配胎略有差異。
四門版後行李廂蓋則有一體式的鴨尾設計。
尾燈則導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。
門 WRX 使用雙邊四出尾管，五門 WRX Wagon 則使用雙邊雙出，口徑較大的尾管設計。
車頂可看見非全景天窗。內裝部分，WRX 採用大量採用麂皮材質，配上紅色車縫線搭配類碳纖維飾條點綴，並配有含音響、語音、EyeSight 控制功能的 D 形真皮方向盤，駕駛和乘客側均配備自動升降的電動車窗，以及 60/40 分體式折疊後排座椅、電動外後視鏡收折都是標準配置。本次展間展出的 WRX WAGON 座椅頭枕上繡有 STi 字樣。儀表板部分仍使用雙圓式設計搭配中央彩色液晶螢幕，中控台螢幕則換上 11.6 吋直立螢幕。排檔鞍座部分可看到，新一代 WRX 仍然保有排檔桿，後方則是電子手煞車。五門 WRX Wagon 具有電動啓閉尾門，以及後廂有六四分離傾倒快速拉桿，四門則無。
配有含音響、語音、EyeSight 控制功能的 D 形真皮方向盤。
新一代 WRX 仍然保有排檔桿，後方則是電子手煞車。
儀表板部分仍使用雙圓式設計搭配中央彩色液晶螢幕，中控台螢幕則換上 11.6 吋直立螢幕。
五門 WRX Wagon 具有電動啓閉尾門，以及後廂有六四分離傾倒快速拉桿，四門則無。
本次展間展出的 WRX WAGON 座椅頭枕上印有 STi 字樣，四門 WRX 則繡上 WRX 字樣。
四門 WRX 配有 Haeman Kardon 音響。動力部分，全車系將採用全新 2.4 升水平對臥引擎，整車採用 SGP 模組化平台開發，搭配CVT 無段變速箱，可輸出 271hp 最大馬力及約 350Nm 峰值扭力。
目前在展間拍攝到的車色有黑色與白色兩款顏色，詳細規配與車型，要待六月中發表後，由總代理意美汽車進一步揭示。