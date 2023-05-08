預計六月中發表　新一代 WRX 展間實拍

7Car 小七車觀點

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Subaru WRX 本次將會有四門 WRX 與五門 WRX Wagon 兩種車型

車頭方面依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈。

這次 WRX 的車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格，但在五門 WRX Wagon 車型上並沒有這麼大量的防刮材質。

引擎蓋的散熱孔也延續下來。 引擎蓋的散熱孔也延續下來。

C 字型 LED 日行燈。

兩車配胎略有差異。

四門版後行李廂蓋則有一體式的鴨尾設計。

尾燈則導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。

門 WRX 使用雙邊四出尾管，五門 WRX Wagon 則使用雙邊雙出，口徑較大的尾管設計。

車頂可看見非全景天窗。

配有含音響、語音、EyeSight 控制功能的 D 形真皮方向盤。

新一代 WRX 仍然保有排檔桿，後方則是電子手煞車。

儀表板部分仍使用雙圓式設計搭配中央彩色液晶螢幕，中控台螢幕則換上 11.6 吋直立螢幕。

五門 WRX Wagon 具有電動啓閉尾門，以及後廂有六四分離傾倒快速拉桿，四門則無。

本次展間展出的 WRX WAGON 座椅頭枕上印有 STi 字樣，四門 WRX 則繡上 WRX 字樣。

四門 WRX 配有 Haeman Kardon 音響。