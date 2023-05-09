搶攻印度入門市場 Hyundai Exter 正式亮相

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Hyundai India 近日公開全新入門跨界休旅 Exter 的面紗。全新推出的 Hyundai Exter 其產品定位在 Venue 下，官方強調其以戶外、旅行和休閒為設計主軸，但受到產品定位因素整體車長不到 4 米，據傳與 i10、Grand i10 Nios、Aura 和Casper等入門車型為相同的 K1 架構打造。
在外觀設計上擁有一套全新的設計語彙，整體車身線條更注重層次感，從車頭看上去兩側的頭燈內部採用了以品牌名稱字首“H”造型的 LED 日行燈，而下方則有 EXTER 字樣，保桿則整合了貫穿式氣壩，內部則整合頭燈以及在下方加入銀色飾板，帶來都會風格的跨界氣息。
來到車側，可以看到承襲 Hyundai 在韓國入門級跨界小車 Casper 的外擴葉子板設計，以較為方正的線條搭配黑色防刮材質來強調休旅車的本質，同時還提供了雙色塗裝，並在 C 柱上以特殊的立體造型點綴。
雖然目前原廠還沒有公布內裝照片，但預計其高規車型將搭載完整的多媒體語音系統，以及更多的舒適性和安全配備來添增在市場上的競爭力。
動力上 Exter 將提供 3 種選項，分別是 1.2 升 Kappa 汽油引擎，搭配 5 速手排變速箱 (5MT) 或 Smart Auto AMT（自手排變速箱），以及 1.2 升雙燃料 Kappa 汽油和 CNG引擎，並配備5速手排。車系編成部分規劃 5 種等級，包含 EX、S、SX、SX(O) 和 SX(O) Connect 等選擇。