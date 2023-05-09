暌違五年終於迎來改款 印尼最夯小車 Honda Brio 推出改款車型

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第二代 Honda Brio 首度於 2018 年亮相，如今終於迎來小改款車型。全新小改款 Honda Brio 外型上仍保留年輕動感的風格，在車頭部分加入了最新的家族化設計語彙，其中以 RS 車型的變化最為顯著，重新設計的保險桿換上更大的水箱護罩，同時導入與氣壩相連一起的黑色飾條，除了有專屬的徽飾之外，RS 車型還採用深色鍍鉻飾條以及 15吋黑色輪圈，並配備全新的 LED 大燈。在車尾部分 RS 車型也有更具動感造型的空氣分流器和燻黑尾燈，而車身的其餘細節則保持不變。在標準車型方面則搭載 14 吋輪圈，新增了 Electric Lime Metallic、Stellar Diamond Pearl 和 Meteoroid Grey Metallic 等車色，以及雙色塗裝供消費者選擇。
進到車內，主要的變化在於換上全新的儀表板和座以鋪陳，頂級的 RS 車型更升級搭載紅色引擎啟閉/停止按鍵，全新的儀錶板在右側還加入行車資訊幕，同時排檔座也含有照明燈在夜間更能抓準檔位。至於中控台也追加可支援 Apple CarPlay 和 Android 手機連結功能的 7 吋多媒體觸控螢幕。安全防護上，採用 ACE 車體搭配 G-CON 技術，全車系皆有 2 具氣囊、 ABS 、預縮式安全帶及 EBD ，至於側邊氣囊、 VSA 或主動駕駛輔助系統則付之闕如。
動力配置上，採用 1.2 升 i-VTEC 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 90 匹最大馬力，於 4,800rpm 時可輸出 110Nm 峰值扭力，標準搭配 5 速手排變速箱，也可選擇 Earth Dreams CVT 無段變速箱。
Honda Brio 主攻東南亞南非等新興市場，並在印尼市場創下 50 萬輛的銷售大關，而目前新車型已經在印尼當地上市，價格在 165,900,000 至 243,900,000 印尼盾 (折合新台幣約 34.5 萬~50.7 萬)之間，未來還將出口至越南和菲律賓。