官宣圖意外曝光 全新一代 Toyota Tacoma 正式面紗揭露

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新一代 Toyota Tacoma 官宣圖意外曝光。雖然目前 Toyota 在美國官方網站上僅透露新車的剪影圖，不過根據最新的曝光宣傳照片可以觀察出整體造型與第三代 Tundra 看齊，採用更具粗曠感的車頭造型設計，LED 頭燈下方配有直立式的飾條，保桿下方的氣壩中央還嵌入了矩形的霧燈，而水箱護罩則換上斗大的 TOYOTA 字樣。
目前 Toyota 原廠已透露 TRD Pro 頂級越野版本，將配置專屬的越野風格套件以及全地形越野輪胎，同時後剎車也將從原本的鼓式升級碟煞樣式，搭配 Fox QS3 避震器可大幅提升在崎嶇道路上的越野表現。
內裝部份尚未公開，但預期將導入多項的科技配備，提供 8 吋或者 14 吋最新一代的 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統，並且支援語音聲控，以及無線 Apple CarPlay、 Android Auto 等功能。
動力上，據傳全新的 Tacoma 將全面放棄 V6 引擎，改採用四缸引擎動力，不過也有消息稱頂規的車型將搭載與 Tundra 相同的 I-Force Max 雙渦輪 V6 引擎，其最大馬力可發揮 437hp及 583lb-ft 的峰值扭力。
Tacoma 車系在國內雖然未曾正式上市過，但亦有貿易商透過外匯的方式導入，在皮卡或者越野市場當中也有一批死忠車迷，相信在 Toyota 原廠發表大改款車型後，不久後便會有貿易商在國內販售的消息。