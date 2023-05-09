預計 7 月全台上市　台灣本田宣布 Honda Civic e:HEV 追加配額 500 台

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外觀方面，第 11 代 Honda Civic e:HEV 尺碼為 4,549x1,801x1,415 (mm)，軸距則為 2,736mm，擁有與 Sedan 版本相同的車身前半段造型，車頭線條低扁，水箱罩採用蜂巢狀格柵，車側以類 Coupe 風格呈現，尾燈造型與 Sedan 版本相當不同，在行李廂蓋中央設有橫置式燈具相連，上方內建了小鴨尾設計，保險桿兩側下方增加尾飾管造型。
配備方面，目前台灣原廠並未公佈詳細規配，但已先預告如 18 吋鋁圈（235/40 R18，Michelin PS4S 配胎）、LED 頭燈、全景天窗、10.2 吋數位儀錶、9 吋多媒體系統附衛星導航及 Apple CarPlay（無線）/ Android Auto、Bose環繞音響、線傳式排檔、雙前座電動椅附加熱機能、Honda Sensing 駕駛輔助系統（AEB 含對向來車、夜間行人/自行車偵測，全速域 ACC，儀錶具備道路實境顯示功能）、倒車攝影均為標配。
動力方面，採用 2.0 升四缸直噴 NA 引擎（Atkinson 循環）搭配雙馬達及鋰電池組（容量 1.05 kWh），引擎最高熱效率來到 41%，系統最高輸出達 184hp / 32.1kgm，官方 0～ 100 km/h 加速成績為 7.8 秒，能源局平均油耗測試則繳出 23.7 km/L 的成績。
Civic 在國內市場擁有相當高的知名度，自第 1 代至第 9 代均有國產車型，累積了龐大的愛好族群，然而自第 10 代起不再由原廠正式導入後，貿易商仍為死忠車迷引進 Type R 或 Si 等車型，而台灣本田也相當重視本次第 11 代車型的導入，相信上市後也能吸引不少車迷購入。