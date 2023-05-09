Hyundai 概念車 N Vision 74 傳出即將投產

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Hyundai 的概念跑車 N Vision 74 傳出即將投產。這輛外型酷似《回到未來》系列電影中的 DeLorean、由 Hyundai 旗下性能子品牌 N 推出的 N Vision 74，一推出就受到大量的關注。N Vision 74 由官方表示，其設計是致敬 1974 年在意大利都靈車展上展出的 Hyundai Pony Coupe，而 Pony Coupe 和 DeLorean DMC-12 一樣，都是由知名的義大利汽車設計師喬治亞羅 Giorgetto Giugiaro 所設計。
N Vision 74 外型酷似 DeLorean DMC-12。根據韓國媒體《Money Today》的報導，Hyundai 將於5/27 在 Hyundai 的首爾設計工作室舉辦「Pony Day」活動。屆時，Hyundai 不僅將公布對於 N Vision 74 的生產計劃，同時還將展示 N Vision 74 最終版本。但該報導沒有提及消息來源，故相關資訊都充滿了不確定性。
若消息屬實的話，N Vision 74 會是一款非比尋常的混合動力車，除了摒棄傳統的燃油引擎，取而代之的是使用氫燃料動力加上 62.4kWh 的電池組成，動力結合的方式，搭載一對後置馬達，總輸出功率達到了 671hp，最大扭矩為 900Nm。N Vision 74 首次亮相時，Hyundai表示，N Vision 74 可以在 4 秒內從靜止加速到60英里/小時（96公里/小時），並且最高時速可以達到155英里/小時（250公里/小時），並表示其工程師正在考慮添加前置馬達，以獲得更大的動力和更好的性能。
N Vision 74 是一款非比尋常的混合動力車，使用氫燃料動力加上 62.4kWh 的電池組成。值得一提的是，Hyundai N 正在準備推出首款電動車型，即 Ioniq 5 N，將參加今年 7/13-7/16 的Goodwood Festival of Speed。