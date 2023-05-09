動力、續航再精進 唯一的國產純電商用車　中華菱利 E300 廂型客車 試駕

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本次試駕的車款是 CMC E300 廂型客車，建議售價為新臺幣 99.7 萬元起。新在哪裡？
●標配電動摺疊後視鏡。
●提供奶蓋綠車色選擇。
●擁有 8 吋數位儀錶板、旋鈕式排檔、剎車回充等級切換 (CHR)。
●具雙前座 SRS 氣囊、預縮式安全帶、ISO-FIX 兒童安全座椅固定機構。
●鋰離子電池容量為 42.6kWh、續航里程（NEDC）二人廂車提升 85% 來到 309km，五人廂車來到五人 298km，新增的二人木床車續航里程為 326km。
外觀方面，CMC E300 與 e-Veryca 並沒有太顯卓的差異，全車系具有銀塗前飾板、前保桿進氣口防護網、光感應自動啟閉頭尾燈、DRL日行燈、擋泥板、EV 車身貼紙、電動摺疊後視鏡等標準配備，足踏 14 吋輪胎。另外亦提供奶蓋綠車色的新選擇。車身尺碼部分，CMC E300 廂型客車為 4,155x 1,570x 1,950mm，軸距為 2,610mm。
奶蓋綠為新增車色。
全車系具有銀塗前飾板，增加視覺上的質感。
配備光感應自動啟閉頭尾燈、DRL 日行燈等，下方兩側具有霧燈。
CMC E300 廂型客車為 4,155x 1,570x 1,950mm，軸距為 2,610mm。
車側具備 EV 專屬車身貼紙，增加辨別度。
全車系標配電動摺疊後視鏡。
足踏 165R14 8PR 輪胎搭配鐵圈，上方無飾蓋設計。
五人客車前後保險桿與車身同色，並配備倒車雷達 (3 顆)。
尾燈造型採用與燃油車相同設計，並未修改造型來區別電動車。
後保險桿依然保有燃油車排氣管形狀。內裝方面，配有膠皮座椅、8 吋數位式儀表板、旋鈕式排檔、多功能方向盤 (含定速)、前門電動窗、鑰匙未拔/大燈未關警示裝置、前後獨立空調、藍牙音響主機 (支援MP3/WMA讀取)、獨立 USB 接頭等。安全方面，擁有雙前座 SRS 氣囊、預縮式安全帶 (雙門貨車除外)、ISO-FIX 兒童安全座椅固定機構 (限 5 人座廂車)、ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、HBA 煞車輔助系統、ARP 主動式防止傾覆、ESS 緊急煞車警示系統、RAB 預警煞車、BOS 煞車優先系統、ASC 車身動態穩定系統、TCL 循跡防滑控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、TPMS 無線胎壓偵測系統等。
CMC E300 的座艙採務實耐用取向設計。
具備多功能方向盤，無法做前後調整，左側控制數位儀表介面，右側控制定速系統。
依然採用傳統鑰匙插入啟動。
具有 8 吋數位儀錶板，直讀性頗為優異，而較具特色的部份為位於中央的馬達轉速及兩側的輸出及回充量錶。
速限設定及胎壓皆可透過左方螢幕進行監控。
方向機柱左側可看到電動收折後視鏡控制介面、剎車回充等級切換 (CHR) 和高大燈高度調整。
前排擁有電動車窗。
中控標準配置手動空調及傳統音響主機（具備 USB 音源輸入），主要以基礎實用為導向。
具有 12V 電源孔以及煙灰缸。
採用旋鈕式排檔，與汽油車型有所區隔，實際操作的感受相當順手，按下後即可啟動 P 檔。
零碎置物空間設計以商用車的角度來看不算優異，主要為容量多相對侷限，位置規劃也未見多元。
雙前座椅採皮質設計，能提供基礎舒適性。椅背均可向後倒平，可當做簡易車床使用。
A 柱上設有扶手，方便上下車。
後椅背傾角支援大範圍調整，整體舒適性及空間表現均屬水準之上，能勝任載客需求。
後座具備置頂式空調出風口，風量可獨立進行調整，對於乘車品質確實加分。
後排車窗採手搖式啟閉。
平坦的底版設計方便乘載人員和上下貨物。
尾門採用手動啟閉設計，貨艙空間相當平整。動力方面，中華菱利 E300 鋰離子電池容量為42.6kWh，後驅結構電動馬達可產生 129PS 最大馬力和 22.4kgm 峰值扭力，最高時速為 100km/h，在 NEDC 測試條件下，貨車、廂型貨車、廂型客車續航里程最高分別可達到 326km、309km、298km。充電方面，支援 CCS1 DC 直流快充 (亦支援慢充 : SAE J1772)，電量從 0 到 80%，僅需約 45 分鐘的時間，充電 10 分鐘約可行駛 45km。底盤皆採用前獨立麥花臣式附防傾桿、後葉片彈簧懸吊，搭配前碟後鼓煞車系統。載重方面，雙門貨車為 603kg，廂型貨車為 515kg。
本車採用單馬達後輪驅動型式，最高輸出 129ps/22.4kgm。
容量 42.6kWh 的鋰電池組安裝於底盤下方。
支援 CCS1 DC 直流快充 (亦支援慢充 : SAE J1772)，電量從 0 到 80%，僅需約 45 分鐘的時間，充電 10 分鐘約可行駛 45km。
剎車回充等級切換 (CHR) 具有 Normal、Eco、Eco+ 等三種，其中 Eco+ 具有較為強大的動能回收力道。
前軸採用獨立麥花臣式附防傾桿，並擁有碟煞。
後軸則使用葉片彈簧搭配鼓煞。開著中華菱利 E300 上路，少去傳統的內燃機引擎，電動馬達起步毫無震動，加速時則無檔位變換的感受，取而代之的是平順流暢的速度拉升過程，噪音部分則因少去引擎聲浪，反而更易聽見冷氣壓縮機運轉聲、路面噪音及風切聲等。受惠於電動車可立即輸出峰值扭力的特性，而產生不遜於引擎的加速體驗，爬坡反應快速有力，剎車回充等級切換 (CHR) 更具有引擎剎車及節能效果，並且可有效增加可續行里程，對於都會區行駛而言是相當夠用的。懸吊系統在空車狀態下的回饋並不會過於顛簸，整體穩定性也依然具備一定水準。
電氣化熱潮席捲臺灣車市，商業車更是成為眾多車廠紛紛重視的市場，而 CMC 也早已奪得先機推出 e-Veryca 車型，成為當今國產純電輕型商用車唯一選項，嚴格來說市面上沒有直接對手，如今 E300 小改款的出現，各方面都比以往要來得更加精進，相信能成為眾多頭家的「新能源發財車」。而隨著政府積極投入充電樁基礎建置，CMC 也預計 2025 年充電樁建置計劃將擴建至 7,800 個，以提供國人更便利的充電環境，加速台灣電動車市場成長。