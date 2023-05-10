強化個性化色彩 Toyots Corolla Nightshade Edition 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota USA 宣布推出全新 Corolla Nightshade Edition 車型。此次新推出的 Nightshade Edition 車型是基於 SE 車型衍生而來，在外觀上採用黑色徽飾和黑色飾條，並搭配青銅色 18 吋輪圈營造出強烈的對比感受。在車頭部分，可以看到 Nightshade Edition 車型採用黑色網格狀的水箱護罩，同時 Toyota 廠徽也是黑色的樣式；車身側面則可以看到換上黑色烤漆側裙以及外後視鏡蓋，而同樣的細節在車尾也可以看，包含黑色後徽飾、黑色鯊魚鰭天線、後擾流板和空氣分流器造型等，在 Hatchback 車型上更加入大型黑色車頂尾翼和雙色車頂來添增個性化色彩。
車色選擇上，Sedan 和 Hybrid 車型提供 Midnight Black Metallic、Classic Silver Metallic 和 Ice Cap共計四款顏色，而 Hatchback 車型則採用雙色塗裝，包含 Windchill Pearl 搭配午夜黑金屬車頂、銀色車身搭配午夜黑金屬車頂，以及全車單一午夜黑烤漆。
配備表現上，2024 Nightshade Edition 車型軍標準搭載織布材質運動化跑車座椅、4.2 吋 MID彩色行車資訊幕、8 吋觸控螢幕 Toyota Audio Multimedia 系統以及 Toyota Safety Sense 3.0 安全輔助系統。另外原廠也提供了 JBL Premium Audio音響組合，以及可以透過 SE Premium 套件追加電動天窗、Qi 無線充電板、盲點偵測 (BSM) 和後方交通警示 (RCTA) 等安全性配備。
動力上，Hybrid 提供前驅及 AWD 兩種驅動方式，其採用 1.8 升 4 缸雙凸輪軸 16 氣門引擎，搭配可輸出 138hp 的引擎和兩具電動馬達，其平均油耗表現可達 47 MPG (19.98 km/L)。Sedan 及 Hatchback 汽油車型則採用2.0 升4 缸雙凸輪軸 16 氣門引擎，最大馬力則為 169hp。