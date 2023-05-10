新臺幣 1,198 萬元起　Lamborghini Urus S 正式在臺上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Urus S 換上重新設計的前保險桿造型，水箱罩及氣壩施以黑色塗裝，車側也配置消光黑色飾條，新款造型的引擎蓋是以碳纖維材質打造，內部提供消光黑通風口 (可選配為亮黑色)，車頂可選配全景天窗，足踏 21 吋鋁合金輪圈，可選配 22 吋 Nath 或 23 吋 Taigete 古銅金鑽石拋光鋁圈，後保險桿造型較先前為立體，排氣尾管採用雙邊雙出設定。
內裝方面，Urus S 導入新款雙色 Sportivo 及 Sophisticated 座艙選項，也提供包括 Blu Leandr、Verde Aura 等多種色調的真皮材質可選擇，而中控台螢幕中，駕駛可切換 STRADA、SPORT、CORSA 及 EGO 駕駛模式，並可啟動 TERRA、NEVE 及 SABBIA 等越野模式，此外也支援 Lamborghini Unica App 車聯網功能，駕駛可進行遙控停車。
動力配置方面，Urus S 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，排氣系統也重新調校，引擎可輸出 666cv 最大馬力 (約 656.6hp) ，並在 2,300~6,000rpm 間發揮 850Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.5 秒完成，0-200km/h 加速需時 12.5 秒完成，極速達到 305km/h，懸吊採用主動調整式氣壓避震，制動系統自 100km/h 煞停需 33.7 公尺。
Lamborghini 在 2017 年 12 月發表的 Urus 車系可說是該廠重要的銷售支柱，約莫 2 年即達成產量 2 萬輛的成就，佔全車系總銷量超過 60% 以上，國內市場於 2018 年推出後也受到歡迎，經常出現數個月以上的候車期，可說是相當熱門的層峰產品，成為國內外最常見的 Lamborghini 車款。