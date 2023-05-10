上空車系巔峰之作　Porsche 718 Spyder RS 正式登場

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718 Spyder RS 作為車系中最高階的性能版本，將重點放在空氣動力學以及輕量化設計，整體車重為 1,410 公斤，比普通 718 Spyder 少了 40 公斤，車身高度也被降低 30 毫米。前方保險桿擁有三組大型進氣口，前擾流唇比 718 Cayman GT4 RS 略短，引擎蓋由碳纖維強化聚合物 (CFRP) 製成，上方兩個 NACA 導風口可增強煞車冷卻效果，後方可見 Spyder 獨有的雙駝峰造型、醒目的鴨尾和運動型雙出排氣系統，確保高速行駛時的最大行駛穩定性，足踏 20 吋鍛造鋁圈或選配的鎂合金輕量化輪圈。
內裝方面，採用大量 Race-Tex 面料包覆並搭配紅色車縫線，標配附黃色 12 點鐘標記的方向盤和碳纖維製成的桶型跑車座椅等，頭枕上繡有相應顏色的“Spyder RS”標誌，中央面板依然保留實體按鍵以方便操控，門把為輕量化拉環設計，門檻上更貼有高質感的碳纖維車型字樣銘牌。
動力方面，718 Spyder RS 最大的賣點就在於其搭載與 911 GT3（992）同款的 4.0 升水平對臥自然進氣汽油引擎，轉速高達 9,000 rpm，可輸出 500 PS 最大馬力和 450Nm 峰值扭力，結合短傳動比七速 PDK 變速箱，可在 3.4 秒內完成 0-100km/h 加速，僅需 10.9 秒即可達到 200km/h，最高速度則提升至 308 km/h。
現行 982 世代的 718 車系自 981 世代開始已推出許久，而產品線也拓展多達 10 幾款車型，未來預計將會推出純電動車型，而 718 Spyder RS 堪稱是末代最強悍的上空性能版本，應能持續滿足多金玩家或者收藏家的注意。