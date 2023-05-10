首波配額兩週售罄！Honda Civic e:HEV 追加 500 台配額預售

上空車系巔峰之作　Porsche 718 Spyder RS 正式登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

在 Boxster 概念車問世 30 年後，Porsche 今日 5/10 宣布推出 718 Spyder RS，該車將 911 GT3 的高轉速自然進氣引擎與輕量化車體和輕量化上空車體合而為一，提供最純粹的駕馭感受。718 Spyder RS 售價為 151,215 歐元 (約合新臺幣 509.7 萬元) 起，並將於 6 月舉行的 Porsche 75 週年慶典上首次公開亮相，同時也將參加古德伍德速度嘉年華 (Goodwood Festival of Speed)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
718 Spyder RS 作為車系中最高階的性能版本，將重點放在空氣動力學以及輕量化設計，整體車重為 1,410 公斤，比普通 718 Spyder 少了 40 公斤，車身高度也被降低 30 毫米。前方保險桿擁有三組大型進氣口，前擾流唇比 718 Cayman GT4 RS 略短，引擎蓋由碳纖維強化聚合物 (CFRP) 製成，上方兩個 NACA 導風口可增強煞車冷卻效果，後方可見 Spyder 獨有的雙駝峰造型、醒目的鴨尾和運動型雙出排氣系統，確保高速行駛時的最大行駛穩定性，足踏 20 吋鍛造鋁圈或選配的鎂合金輕量化輪圈。

Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
內裝方面，採用大量 Race-Tex 面料包覆並搭配紅色車縫線，標配附黃色 12 點鐘標記的方向盤和碳纖維製成的桶型跑車座椅等，頭枕上繡有相應顏色的“Spyder RS”標誌，中央面板依然保留實體按鍵以方便操控，門把為輕量化拉環設計，門檻上更貼有高質感的碳纖維車型字樣銘牌。

Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
動力方面，718 Spyder RS 最大的賣點就在於其搭載與 911 GT3（992）同款的 4.0 升水平對臥自然進氣汽油引擎，轉速高達 9,000 rpm，可輸出 500 PS 最大馬力和 450Nm 峰值扭力，結合短傳動比七速 PDK 變速箱，可在 3.4 秒內完成 0-100km/h 加速，僅需 10.9 秒即可達到 200km/h，最高速度則提升至 308 km/h。

Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
Porsche 718 Spyder RS
現行 982 世代的 718 車系自 981 世代開始已推出許久，而產品線也拓展多達 10 幾款車型，未來預計將會推出純電動車型，而 718 Spyder RS 堪稱是末代最強悍的上空性能版本，應能持續滿足多金玩家或者收藏家的注意。

Mercedes-Benz CLS 可能於今年 8 月面臨停產

Peugeot指出大型休旅將在電動世界瀕臨絕種

新臺幣 1,198 萬元起　Lamborghini Urus S 正式在臺上市

強化個性化色彩 Toyots Corolla Nightshade Edition 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀