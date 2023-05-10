Mercedes-Benz CLS 可能於今年 8 月面臨停產

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Mercedes-Benz CLS 整個車系可能都面臨停產。此外，Mercedes-Benz 也表示已經停止接受澳洲當地 CLS 的訂單，並向想購買 CLS推薦引導至最近推出的相近車款 E-Class （W214）。CLS在歐洲銷量最佳成績是 2006 年，也就是 CLS 上市的第二個完整生產年份，當時的銷售量為 20,262 輛（數據來自 CarSalesBase）。但2021年，CLS 在歐洲報告銷售的數量僅有 2155 輛，比 2019 年的 8428 輛、2015 年的 12,600 輛和2011 年的 17,414 輛都要少。在澳洲，自 CLS 於 2005 年上市以來，平均每年銷售 263 輛，上市首年曾達到 540 輛的銷售高峰，而在其它四年（2006 年、2007 年、2013 年和2015 年）也曾銷售超過 400 輛。
CLS 已在澳洲當地停止接單。CLS相較於 Mercedes-Benz 自家同級距的 E-Class 來說，在市場上一直都是相對不吃香。E-Class 在 2000 年後的銷售高峰是在 2003 年，當時在歐洲達到 191,809 輛的銷售量，2021 年時，銷售量降至約 55,000 輛仍然超過 CLS 許多。在 2005 年，澳洲 E-Class 的銷售量比 CLS 高出四倍，而在 2022 年，CLS 的銷售量為 55 輛，E-Class 則是銷出 347 輛（包含四門轎車和旅行車），約為六倍。
CLS相較於 Mercedes-Benz 自家同級距的 E-Class 來說，在市場上一直都是相對不吃香。（上圖為全新第六代 Mercedes-Benz E-Class W214，下圖為 CLS）現行版 CLS（原廠代號C257）在2018年以上市，推出三種車型，包括四缸的 CLS350、六缸的 CLS450 和高性能版本 AMG CLS53。德國原廠於 2020 年將入門版 CLS350 從車系中刪除，在 2021 年底推出小改款車型時，CLS450 也被砍掉了。目前國外市場只有 AMG CLS53 仍在販售，而國內則是仍然可以在 Mercedes-Benz 臺灣官網找到 CLS350 的車型。
目前國外市場只有 AMG CLS53 仍在販售，而國內則是仍然可以在 Mercedes-Benz 臺灣官網找到 CLS350 的車型。