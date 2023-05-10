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Ferrari 將繼續研發引擎至 2035 年　Ferrari CEO：未來仍有市場

7Car 小七車觀點

近年來，電動車儼然成為汽車發展趨勢，而對於Ferrari ，以 V8 與 V12 著稱的超跑車廠來說，無疑是一項挑戰。雖然Ferrari 計畫在 2025 年推出第一款電動車，但他們仍未放棄對傳統內燃機的開發。Ferrari  CEO 表示：隨著非傳統燃料的研發速度比預期更快，這意味著「內燃機仍然有很多工作要做」。

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Ferrari Tributo Coupe。
Ferrari CEO Benedetto Vigna 說：「幾周前曾有一系列有關採用非傳統燃料的討論，我認為這將在 2025 或 2026 年成真。」「這對我們來說是好事，因為汽車可以繼續使用非傳統燃料運作。我認為兩者非常相容，這是我們戰略的一種強化。」言下之意表示汽車仍需要使用「引擎」或是「內燃機」。雖然 Ferrari 對其發展策略一項嚴加保密，對第一款電動車的消息也保密到家，但 Vigna 表示， Ferrari 會持續推出混合動力、電動和燃油引擎汽車。

然而，隨著越來越多的法規出現，使用引擎的車輛越來越有可能在 2035 年後繼續發展，前提是，這些車輛必須使用環保的燃料。歐盟最新提案要求，2035年之後製造的新內燃機車輛必須完全使用電解燃料。這項提案意味著，車輛使用內燃機的機率更加提高，但同時意味著現有的引擎必須進行修改以符合新規定。

Ferrari Roma Spider。
Ferrari 並未透露是否會對其現有的 V6 和 V8 引擎做出調整，或者是否會開發新引擎，但根據 Vigna 的說法看來，Ferrari 將會繼續精進他們的引擎（或言「內燃機」）技術。對於 Ferrari 的第一款電動車，則是 Vigna 在去年接受《Top Gear》雜誌採訪時曾表示，這輛車將是「獨特的、真正的 Ferrari」，近期 Vigna 也補充說道，這輛車已經準備好亮相。

Ferrari Purosangue。

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