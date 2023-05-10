緬懷 W12 引擎　Bentley 宣布推出 Speed Edition 12 特仕車型　

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外觀方面，Speed Edition 12 特仕車型皆標配 Mulliner Blackline 黑化套件，Continental GT 和 Convertible 車型在前擋泥板上帶有 Speed Edition 12 金屬徽章，而 Bentayga 和 Flying Spur 車型則是張貼於 C 柱上，足踏 22 吋 Speed 黑色鋁圈搭配自動水平中央廠徽。另外也推出名為 Opalite 的專屬車色，具有微妙的銅色效果，在明亮的太陽下會透出特殊光澤。
內裝方面，Speed Edition 12 提供 Beluga 作為主色，並可與 Brunel blue、Cricketball red、Linen、Orange 等多種顏色做搭配，另配上高光澤的亮黑飾板。限量版的獨特之處包括帶有 Mulliner 銀色滾邊和繡有 Edition 12 字樣的座椅，上半部採用菱格紋設計，副駕駛前方面板更具有 W12 引擎的點火順序。
打開引擎蓋，可見到 6.0 升雙渦輪增壓 W12 引擎以及鑲有編號的 Edition 12 銘牌，可輸出 659ps 最大馬力以及 900nm 峰值扭力，搭配 8 速雙離合器自手排以及全時四輪驅動系統，同時擁有汽缸歇止系統，在低負載時會關閉半數汽缸來達到節能效果。
Bentley 引以為傲的 6.0 升雙渦輪增壓 W12 汽油引擎自 2003 年推出，每具引擎均由一組工匠手工打造，耗時超過 6.5 小時打造，並通過三台專業診斷機器進行超過一個小時的高度複雜測試。在過去 20 年中，功率增加了 37%，扭矩增加了 54%，同時排放量減少了 25%，獨特的 W 型汽缸配置比同等的傳統 V12 引擎短了將近 24%，並搭載於 Continental GT、Flying Spur、Bentayga 等車型上，在汽車界的地位並不亞於 2020 年停產的 L-series V8 引擎。