充滿科技感與運動化的掀背小車　Alpine 官網正式發表 A290_β

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Alpine 於今日（歐洲時間 5/9）在官網上正式發表最新電動掀背小車 A290_β，讓眾車迷們可以真正見到他的廬山真面目。Alpine A290_β 外觀上多處承襲 Renault 5 EV 概念車的風格，包括其車身造型與燈具佈局，都與 Renault 5 EV 概念車有幾分相似。從正面看，車輛充滿方正的元素，最吸引人的莫過於燈具造型，以 X 字打造的車頭燈配上方框式的輪廓，以及傳統車輛水箱護罩位置上，如拉力賽車裝設的兩個同樣以 X 字與方框造型突出的照明燈。保險桿的造型與下方如前翼般的擾流器造型，讓整輛車運動感再升級。車身側面仍然可以看見以較現今車輛方正的車身造型，接近輪拱處也用了寬體的造型設計，加上非常奇特，在圓裡包覆一個正方形的輪圈造型，非常具有未來科技感。車尾所有燈具都接近垂直的分佈，讓方正的視覺感更加強烈，後擋上方與腰線附近結合車身的尾翼，再一次加強其運動感。在保桿下方的後擾流器上，結合了兩個突出的小圓，類似油車的排氣管造型。
Alpine A290_β 外觀上多處承襲 Renault 5 EV 概念車的風格，並更加強了其運動與未來科技感內裝部分，就更加概念化，也更加充滿科技感。前排的座椅安排在正中央，所以整輛車的佈局為三座，不僅非正圓，而且接近方形的方向盤，從兩側往前延伸的線條中央交叉點伸出，整個內裝線條俐落而明顯，營造出非常「復古」的未來感，就像是 90 年代的未來車的造型。但在加入許多氣氛光條，又將造型拉回現代的感覺。黑白雙色的方向盤上，也設計出「OV」（Overtake）、「PIT」（維修區）的按鈕，加上三個賽車桶椅的配置，顯示出整輛車都朝「賽車化」發展。傳統的儀表板、中控台等在這輛車上也不復存在，取而代之的車輛資訊只有方向盤上一塊透明板顯示的 Ready 字樣。
非常概念化的內裝設計。Alpine 的設計總監表示 Antony Villain：「A290_β 結合了賽道精神與都會日常，這是一個全新世代的掀背小車。」Alpine 的 CEO Laurent Rossi 則表示：「A290_β 是 Alpine 邁向 2024 年全電動化的第一步。」這顯示出，Alpine 正在挖掘其來自賽車運動的資產和精髓，並從將賽車市售車化開始進軍新的市場。隨著減碳活動在車界變越發興盛，Alpine 認人 A290_β 不僅僅是一輛概念車，而是代表了品牌的立場和對賽車的可望做出的堅定承諾。
A290_β 顯示出 Alpine 未來發展的方向。