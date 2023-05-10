實現淨零排放！　西班牙市議會購入 DFSK EC31 作為環境清潔車

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eC31 可說是國內販售的金穩發 S2.5t 的歐規純電動版車型，其車身尺碼長寬高分別是 4,730x1,670x1,960 (mm)，軸距則為 3,050mm，足踏 185R14LT 8PR 尺寸的胎圈組，座艙採用 2 人座設計，後方貨斗的尺碼長寬高分別是 2,900x1,540x3,50 (mm)，最大載重為 1,190 公斤。
動力配置方面，eC31 採用可在 3,600rpm 時輸出 30kW 最大功率 (標準)，可在 9,000rpm 時輸出 60kW 最大功率 (最高) 的電動馬達驅動，於 80rpm 時可輸出 200Nm 峰值扭力，原廠宣稱可在 10 秒內完成 0-50km/h 加速，極速為 80km/h，搭配 307.2V 電壓、38.7kWh 容量的鋰電池模組之下，具備 WLTP 278 公里的最高續航里程，充電功率為 6.6kW。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發S2.5t」推出入門版汰舊換新價42.8萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。