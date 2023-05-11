▲ 發展近五十載的品牌支柱，小改款 BMW 3 系列是堅持如一，還是有所取捨？

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先來談談最重要的動力與操控吧！代號 G20 世代的 3 系列，歸因於本次的改變係隸屬小改款進程緣故，底盤架構仍使用 CLAR 底盤平台建成，動力系統仍採用招牌 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎與萬年不敗 ZF 八速手自排變速系統，但卻出乎意料地沒有追隨主流採用 48V 複合動力的電氣化配置，但歸因於在排放上必須符合歐盟法規需求，故出力上比起改款前略有下降，為 245 匹最大馬力、以及 40.8 公斤米峰值扭力，但僅十餘匹的馬力差異在行駛中基本上完全感受不出來。
不意外的是，這具引擎與變速箱的優化工程已近乎純熟完美，每一次的換檔時機都恰好能匹配上油門踩踏的瞬間，提速力道不僅充沛更有餘裕，暢快無比的加速體感仍不負其 3 系列的名號；你甚至不需要把車輛設定至手排模式，車輛彷彿 ChatGPT 那般，你給多少油門，引擎和變速箱會給予你行車當下狀況最完善的解答。
另外一個對於 3 系列而言最具代表性意義的，便是那始終如一的前置後驅架構，特別是現世代要買到一輛單純後輪驅動的 BMW 車款已相當困難，這般狀況也讓本車的續戰市場更顯珍貴。而在實際操駕中，既有扎實的底盤基礎給予駕駛者十足信心把油門踩深，透過精準的轉向在山路上享受著與個人駕馭有深度連結的高度快意，這也確實是 3 系列依舊不讓人失望的地方。不過，對於一位在駕駛經驗上有所累積的人而言，或許本車在某種程度而言算是一種另類束縛，以本次所體驗的 330i 式樣來說，各式電子控制系統充斥整車，倘若你想要讓車輛能夠有比較靈活、稍微不受控的動態，系統會及時阻止，彷彿就是告訴你：「這是極限了，不要再這樣開。」但從另一角度來看，這也表示要將 3 系列開得又快又準的門檻大幅降低了，對於偶而想要小熱血的車主而言也未嘗不是好事。
另外一個值得提及的是，本車額外選配了 M 跑車化電子式懸吊系統，額外提供 Comfort 與 Sport 等模式，直接針對阻尼反饋介入調校，或許可以減少潛在消費者對於 3 系列先天較彈跳硬朗的疑慮，但老實說，以 Mercedes-Benz C300 這類直接對手而言，縱使你把模式切成 Comfort，3 系列的先天性架構還是偏跑格，建議準備要入手這類豪華中型房車的你，還是預約試乘比較保險。
在設計面向方面，BMW 不意外地針對 3 系列做了小改款該有的基本更新，以本車為例，最明顯的改變在於全面家族化的頭尾燈造型與 M Sport 空力套件設計，基本整體輪廓並無太大變動。
反倒這次原廠針對 3 系列改款的造型變更，車室比起車外明顯，主因莫過於是原有的 iDrive 7.0 全面升級為一體式雙螢幕的 iDrive 8.0，由 12.3 吋數位儀錶與 14.9 的中控螢幕所構成，尺寸相當浮誇，與其他 BMW 車款一樣，若是首次接觸，需要花些時間才能習慣這些數位化配備的使用方式。
而本車係以 330i 標配的 Vernasca 真皮座椅為基礎，進一步升級成 Racing Package 套件涵蓋在內的 M 款跑車座椅，舉凡雙前座腰靠、腰部寬度、乃至於基本的大腿支撐都能進行調整，較具韌度的座椅配置也與 3 系列本身以操駕為產品主軸的特色相符；至於後座，雖然有著基本的空間設置，但畢竟不是這類運動型房車要強調的主打特色，就不要太為難它了。
如同我們試駕前所立下的標題疑問，3 系列發展至現在到底是否有所堅持與取捨？對我個人來說，BMW 造車多年所堅持的操駕樂趣，3 系列仍舊得到完整發揮，但不畏言，電控系統的進駐一定程度限制了車輛本該擁有的輕巧與靈活，卻在某種程度上降低入手門檻，讓更多人得以享受作為 Bimmer 的樂趣。直逼三百萬的建議售價縱使驚人，但攤開配備清單，除了既有的動力操駕，該有的豪華質感表現、更豐富好玩的科技呈現、乃至於消費者最在意的 LV 2 高階半自動駕駛科技，全數應有盡有，在休旅車當道的現在，BMW 仍舊願意將研發資源投注在此類產品上，終究還是值得肯定。