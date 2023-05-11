【試駕】讓宏佳騰幫你向珍愛的女人說Ai-4 Ever Love

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女孩、女人甚至作為人母，雖然身份轉變，但唯一不變的就是追求美麗的事物，因此在選購商品時都會以外型作為優先挑選條件，這不僅止於隨身物品或衣物包款，汽機車產品亦是如此，然而就機車來說時下多數車型設計都太過陽剛，宏佳騰Ai-4 Ever就是少數以女性為出發點的商品。
想要吸引女性目光當然不是喊喊口號，首先Ai-4 Ever單大眼頭燈搭配平整的設計，很難將目光從身上移開，而這正是台灣工業設計大師謝榮雅，以「形隨機能」的簡約概念出發，呈現以簡馭繁的設計美學，沒有繁瑣的線條再搭配奶茶色自當投以女性所好。
除外型投女性所好，於設計方面也處處展現貼心巧思，為顧及女性駕駛騎乘舒適感，Ai-4 Ever配有省力中柱及以730mm座高讓各種身高女騎士都能腳踏實地。不僅如此Ai-4 Ever還貼心設想到買手搖飲需要的雙杯架置物區、幫手機充電的整合式USB掛鉤與可盡情放物品的21.6公升置物箱。
機車畢竟是移動工具，針對騎乘部分 Ai-4 Ever配備4.3吋直立式Croxera Q儀表，除清楚顯示時速資訊，還能透過與Croxera APP連接顯示導航地圖，另外Croxera快捷鍵還能設定導航至換電站/住家/公司。
由於Ai-4 Ever僅單電池設定，因此動力輸出為4.02hp/11.73kgm，55km/h的極速與競速模式提升至約65km/h，數據表現雖不算突出亮眼，但用於市區代步其實已相當足夠，且沒有過於強勁突兀的起步加速反應能更易於掌控車輛， Ai-4 Ever別說適合女性駕駛，就連小編試駕過程中也覺得頗為夠用。除上述Ai-4 Ever採用宏佳騰自主研發的車架，不僅有比同級車提升8.8%車體結構剛性，搭配116cm軸距設定，有著穩定且動態轉向靈活的反應，相對能帶來更安心且輕鬆的騎乘感受。
女性選購機車其實和選擇交往對象標準大致相同，除要有一定的美貌外，最主要就是要貼心、處處懂得替她設想、騎乘輕鬆無壓力，而Ai-4 Ever就全部符合上述條件。