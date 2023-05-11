全新入門戰略產品 Volvo EX30 將在 6/7 登場

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Volvo 預告全新入門跨界電動車將於 6/7 登場。Volvo 即將推出的全新跨界入門電動休旅有望稱作為 EX30，預計和 Zeekr X共享 SEA 模組化平台打造，其在外觀設定上承襲了 EX90的設計，車頭部分取消了傳統的水箱護罩設計，同時也有品牌家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入像素化的元素。車側方面可以觀察出其車身尺碼緊湊許多，且加上較低的車身高度，使得視覺上更加的飽滿。車尾部分也比照 EX90 採用分離設計，因此該設計應將成為 Volvo 未來旗下新款的電動車家族化風格。
Volvo EX30 專利圖首度曝光。Volvo EX30 將是未來品牌開發電動車市場相當重要的車型，預計以更加實惠的價格，提供高安全性、尺碼適中和高質感的產品，同時也希望透過 EX30 吸引更多的年輕族群，未來也會採取線上訂購的方式，搭配訂閱式服務來吸引新世代族群。
Volvo 最早於 2017 年成為首家宣布全面電氣化的傳統車廠，並在 2021 年推出僅有純電選項的車系 C40 Recharge，預計 2025 年有 50% 銷售量均為純電車，目標在 2030 年成為一家純電動製造商，屆時旗下新車將全部都是電動車款，持續朝向 2040 年碳中和的目標邁進。