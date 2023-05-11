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全新入門戰略產品 Volvo EX30 將在 6/7 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

 Volvo 於去年發表全新旗艦電動休旅EX90 時便透露未來幾年內每一年都會有新款的純電產品登場，而在 EX90登場後也隨即透過彩蛋的方式預告將推出一款全新的入門級純電產品。如今經過半年多的等待，Volvo 終於預告新車即將在 6/7 正式亮相，同時專利圖也在網路上曝光。

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Volvo 預告全新入門跨界電動車將於 6/7 登場。
Volvo 即將推出的全新跨界入門電動休旅有望稱作為 EX30，預計和 Zeekr X共享 SEA 模組化平台打造，其在外觀設定上承襲了 EX90的設計，車頭部分取消了傳統的水箱護罩設計，同時也有品牌家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入像素化的元素。車側方面可以觀察出其車身尺碼緊湊許多，且加上較低的車身高度，使得視覺上更加的飽滿。車尾部分也比照 EX90 採用分離設計，因此該設計應將成為 Volvo 未來旗下新款的電動車家族化風格。

Volvo EX30 專利圖首度曝光。
Volvo EX30 將是未來品牌開發電動車市場相當重要的車型，預計以更加實惠的價格，提供高安全性、尺碼適中和高質感的產品，同時也希望透過 EX30 吸引更多的年輕族群，未來也會採取線上訂購的方式，搭配訂閱式服務來吸引新世代族群。

Volvo 最早於 2017 年成為首家宣布全面電氣化的傳統車廠，並在 2021 年推出僅有純電選項的車系 C40 Recharge，預計 2025 年有 50% 銷售量均為純電車，目標在 2030 年成為一家純電動製造商，屆時旗下新車將全部都是電動車款，持續朝向 2040 年碳中和的目標邁進。

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