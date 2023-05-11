睽違 2年終於登場 Mercedes-Benz eCitan 純電廂車正式亮相

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Mercedes-Benz eCitan 睽違 2 年正式亮相。在外觀上，eCitan 與燃油車型並未有太大的差異性，承襲了 Sensual Purity 家族化設計語彙來重新設計造型，前保險桿依據等級分為塑料原色或車身同色式樣，頭燈以 H7 燈泡搭配 LED 日行燈及方向燈，也可選配 LED 燈組，車身兩側採用側滑門，Panel Van 改善了門檻距地高，採用較低位置以便上下車或裝卸貨物，Tourer 依等級配置蝴蝶窗或升降式電動窗，Panel Van 車尾採用對開式尾門，Tourer 則採用上掀式尾門，尾燈分為 LED 導光條燈組或傳統燈泡燈具。
車身尺碼方面，eCitan 具備長短軸設定，短軸車型軸距為 2,716mm、長軸車型的軸距則為 3,100mm，而 Tourer 車型只提供短軸車型。
配備表現上，原廠劃分Base 及 Pro 兩個等級，高階的 Pro 具備了同車色保桿、LED 室內照明燈、恆溫空調、音響、電動車窗和高度可調的駕駛座椅，不過很可惜的是中控台上方的 7 吋MBUX 多媒體觸控螢幕系統只在選配清單當中。
動力部分，eCitan 與 Kangoo E-Tech 共用相同的動力模組，採用可輸出 90 kW (120hp)及 245Nm 的單顆電動馬達，搭配安裝在後軸前方的 45kWh電池組，可透過 80kW 直流電在 38 分鐘內將電量從 10% 充至 80%，另外透過 11kW交流充電器充滿時間為 4.5 小時），而若使用隨車附送的行動充電器則有 22kW 的輸出功率，充滿時間可縮短至 2.5 小時。