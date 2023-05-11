追加 2.7L EcoBoost V6 動力 美規 Ford Ranger 正式登場

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現行最新一代 Ford Ranger 推出 2 年後終於登陸北美市場。美規 Ford Ranger 編成上共提供 XL、XLT、Lariat 和 Raptor 四個車型等級，XL 車型採用黑色橫柵水箱護罩搭，而 XLT 和 Lariat 車型則是在水箱護罩周圍追加灰色塗裝點綴，不過 Ford 原廠仍為這兩款車型提供鍍鉻材質選配。而 XL 和 XLT 車型均標配 17 吋輪圈，Ranger Lariat 則採用 18 吋輪圈。
車內配備部分，全車系搭載直立式的 SYNC 4 10.1 吋或者 12 吋多媒體觸控螢幕，並配備全數位儀表板來跟上世代趨勢。中央鞍座部分則會換上全新設計的駕駛模式旋鈕，以及電子排擋桿、電子手剎車等科技配備。
動力表現方面，Ranger 標準搭載 2.3 升 EcoBoost 直列四缸引擎，可發揮 270 匹最大馬力和 310 lb-ft 峰值扭力，另外這次在北美市場限定的 2.7 升 EcoBoost V6 引擎則可發揮 315 匹最大馬力和 400lb-ft扭力。至於頂級性能版本 Ranger Raptor 則採用 3.0 升 EcoBoost V6 渦輪引擎，最大馬力為 405 匹；峰值扭力為 430lb-ft。
美規 Ford Ranger 入門級車型的起價為 34,160 美元 (約合新台幣 104.7 萬)，Raptor 的起價為 56,960 美元(約合新台幣 174.7 萬)。
Ford Ranger 為 Ford 的全球戰略車款，規劃在全球 180 多個國家/市場販售，目前已在澳洲、歐洲及東南亞等市場推出，而國內方面也在今年 4 月宣布開放接單，初期在國內提供兩種車型，分別為五人座的 XLT 車型，預訂售價 135 萬元，以及 Wildtrak 車型，預訂售價 158 萬元。