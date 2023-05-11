Mini 發布未來車型家族設計　強調「簡約」的設計手法

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Mini 公開全新的家族外型設計語彙「Charismatic Simplicity」。Mini 首度展示出全電動車型家族設計風格：「Charismatic Simplicity」。在視覺上，Mini 將標誌性的圓形儀表板進一步升級，搭載直徑為240mm 的圓形 OLED 觸控螢幕，匯集了多媒體娛樂和空調等功能。Mini 在方向盤與座椅也徹底的重新設計，使用多種可持續材料與豐富的色彩，搭配如 Houndstooth 紋理等經典元素設計的圖案，做到現下流行的異材質拼接與年輕活潑的氣質。輪圈部分，Mini 也做了全新的設計，強化色彩的對比與輻射圖形設計，在視覺上創造出放大的效果，原廠表示，簡化後接近平面的輪圈設計，也有助於提高空氣動力學性能和續航里程。
全新設計的方向盤。
座椅設計使用異材質拼接搭配如 Houndstooth 紋理等經典元素設計的圖案。
原廠表示，簡化後接近平面的輪圈設計，也有助於提高空氣動力學性能和續航里程。Mini 設計總監 Oliver Heilmer 表示：「我們透過全新的 Charismatic Simplicity 設計語彙，完全重新思考 Mini 的標誌性特色。我們用簡潔、前衛的設計手法，將簡約的功能元素與 Mini 以往所著名的情懷相結合。我們相信，將設計元素精簡化，更能表現出豐富性與實現前所未有的創新。」透過這些創新的設計元素，Mini 已經展示出了新一代設計語彙創新、前衛調性。
Mini 設計總監 Oliver Heilmer 表示：透過全新的 Charismatic Simplicity 設計語彙，將設計元素精簡化，更能表現出豐富性與實現前所未有的創新。Mini 原廠表示透過全新的設計語彙，可以將品質、可持續性和純粹完美的結合起來，與品牌的 DNA 相得益彰。在 Mini 這輛一向以外型設計著稱的車型上，新的設計確實對 Mini 的目標客群來說非常重要，不過美醜這種主觀的認定，大眾是否買單，就要看上市後的銷售成績了。