Mini 發布未來車型家族設計　強調「簡約」的設計手法

7Car 小七車觀點

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Mini 公開全新的家族外型設計語彙「Charismatic Simplicity」。

全新設計的方向盤。

座椅設計使用異材質拼接搭配如 Houndstooth 紋理等經典元素設計的圖案。

原廠表示，簡化後接近平面的輪圈設計，也有助於提高空氣動力學性能和續航里程。

Mini 設計總監 Oliver Heilmer 表示：透過全新的 Charismatic Simplicity 設計語彙，將設計元素精簡化，更能表現出豐富性與實現前所未有的創新。