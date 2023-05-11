據傳Seat 2030年將砍掉重練進行轉型

民用版登場時間未定　Hyundai Tucson L 2.0 升 NA 警用車即將交付

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Hyundai Tucson 原預計去年發表上市的 2.0 升自然進氣入門動力車型因原物料以和車用晶片短缺而不見蹤影，不過近日據悉已正式下線並即將交付各縣市警察單位使用，但市售民用版本目前上市日期未知，推測應該會在Turbo Hybrid上市後登場。

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Hyundai Tucson L 2.0
Hyundai Tucson L 2.0
圖片提供 : 許米歐
從外觀上可看到 2.0 升 N/A 版本與目前已上市的 1.6 升汽油渦輪動力車型幾乎相同，但將踏上較為樸素的單色鋁圈，前方保險桿下緣的鋁質護板貌似缺席並擁有兩個霧燈的配置。動力方面預估將可輸出 156 PS 最大馬力和 19.6kgm 峰值扭力，搭配上 6 速手自排變速箱。

Hyundai Tucson L 2.0
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Hyundai Tucson L 2.0
Hyundai Tucson L 2.0
圖片提供 : 許米歐
Hyundai Tucson L 2.0
Hyundai Tucson L 2.0
Tucson 2.0 升車款於 110 年 12 月就已通過油耗測試，搭配 6 速手自排變速箱，繳出平均 13.3km/L 的油耗表現。
南陽實業先前也已經預告將在今年 6/14 發表 Hyundai Tucson L Turbo Hybrid，並自即日起開放預售訂車，同步釋出預售規配與編成，三等級預售價分別為 GLTH-A 新台幣 112 萬元、GLTH-B 新台幣 122 萬元、GLTH-C 新台幣 129萬元

Tucson L Turbo Hybrid 採用 1.6 升 Turbo Hybrid 先進渦輪油電引擎，搭配 6 速手自排變速箱最大綜效馬力 230ps，最大綜效扭力 35.7kgm。
雖然國內車市 SUV 熱潮持續不減，油電、電動化趨勢全球急速擴散，各車廠紛紛推出 Hybrid 和 EV 車型，而國產化 Hyundai Tucson L 於 2021 年 12 月上市就在市場創下優秀的銷售成績，相信入門版 2.0L 動力的導入也將帶來另一波熱潮！

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